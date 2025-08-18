اۋعانستاندا ايەلدەرگە تالىپتەردىڭ بيلىكتى باسىپ الۋ مەرەيتويىن تويلاۋعا تىيىم سالىندى
استانا. قازاقپارات - 15- تامىز، جۇما كۇنى كابۋلدا مىڭداعان ەر ادام تالىپتەردىڭ بيلىككە ورالۋىنىڭ ءتورت جىلدىعىنا وراي تىكۇشاقتاردىڭ گۇل شوقتارىن تاستاۋىن تاماشالاۋعا جينالدى. ول مەرەكەگە ايەلدەرگە قاتىسۋعا تىيىم سالىندى، دەپ حابارلايدى The Guardian.
«گۇلدى جاڭبىر» وتكىزۋدىڭ التى ورنىنىڭ ۇشەۋى 2022 -جىلدىڭ قاراشاسىنان باستاپ ساياباقتار مەن دەمالىس ورىندارىنا كىرۋگە تىيىم سالىنعان ايەلدەر ءۇشىن جابىق بولدى.
مينيسترلەر كابينەتى مۇشەلەرىنىڭ ءسوز سويلەۋىن قامتيتىن جۇما كۇنگى ءىس-شارالار باعدارلاماسى تەك ەر ادامدارعا ارنالعان.
قۇقىق قورعاۋ ۇيىمدارى، شەتەلدىك ۇكىمەتتەر جانە ب ۇ ۇ تالىپتەردى ايەلدەر مەن قىزدارعا كوپتەگەن سالادا جۇمىس ىستەۋگە، التىنشى سىنىپتان جوعارى ءبىلىم الۋعا جانە كوپتەگەن قوعامدىق ورىنعا تىيىم سالعانى ءۇشىن ايىپتادى.
جۇما كۇنى بىرىككەن اۋعانستان ايەلدەرىنىڭ ەركىندىك قوزعالىسىنىڭ مۇشەلەرى تالىپتەردى ەلدىڭ سولتۇستىك-شىعىسىندا ورنالاسقان تاحار پروۆينسياسىنداعى بيلىگىنە نارازىلىق ءبىلدىردى.
نارازىلىق اكسياسى سونداي-اق پاكىستان استاناسى يسلامابادتا ءوتتى.