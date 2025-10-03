19:10, 03 - قازان 2025 | GMT +5
اۋعانستان ينتەرنەتكە تىيىم سالعانىن جوققا شىعاردى
استانا. قازاقپارات - اۋعانستان بيلىگى ينتەرنەتكە تىيىم سالىنعانى تۋرالى اقپاراتتى جوققا شىعاردى. رەسمي مالىمەتتەر بويىنشا بايلانىس جۇيەسىندەگى ۇزىلىستەر ەسكى تالشىقتى-وپتيكالىق كابەلدەردىڭ توزۋىنا جانە ولاردى اۋىستىرۋ جۇمىستارىنا بايلانىستى تۋىنداعان.
بۇعان دەيىن اقپارات قۇرالدارى ەلدە ينتەرنەت پەن بايلانىس قىزمەتتەرى توقتاتىلعانىن حابارلاعان ەدى. كابۋل اۋەجايىندا كەمىندە سەگىز رەيس كەشىككەن. جەرگىلىكتى بيلىكتىڭ مالىمدەۋىنشە، قازىر زاقىمدانعان جەلىلەر قايتا قالپىنا كەلتىرىلىپ جاتىر.
24.kz