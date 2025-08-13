اۋعانستان ماسەلەسىندە قازاقستان ءتيىمدى مەدياتور بولا الادى - ساياساتتانۋشى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان اۋعانستانداعى جاعدايدى رەتتەۋ ىسىندە ءتيىمدى دەلدال بولۋعا ەرەكشە مۇمكىندىكتەرگە يە. بۇل تۋرالى ساياساتتانۋشى ازامات بايعاليەۆ Bizdin Orta پودكاستىندا مالىمدەدى.
- الەم قازاقستان جالعىز ءوزى اۋعانستان ماسەلەسىن شەشە الادى دەپ ويلايتىنداي اڭعال ەمەس. بۇل ماسەلەنى ونداعان جىل بويى بۇكىل الەم شەشە المادى. دەگەنمەن، ءبىزدىڭ ەل وسى باعىتتاعى ەڭ قولايلى مەدياتور. باتىس كەلىسسوز جۇرگىزۋشىلەرىن شارتتى تۇردە الاڭداتاتىن جايتتار ءبىز ءۇشىن مادەني كودتىڭ ءبىر بولىگى. ءبىز اۋعانستانعا كەز كەلگەن باسقا ەلگە قاراعاندا الدەقايدا جاقىنبىز، - دەدى ساراپشى.
ونىڭ ايتۋىنشا، اۋعانستان ۇزاق ۋاقىت بويى ورتالىق ازيادان اقپاراتتىق تۇرعىدا وقشاۋلانىپ كەلدى، ءبىراق مادەني جانە دەموگرافيالىق تۇرعىدان ايماققا جاقىن.
- وندا ءتىل دە، مادەنيەت تە، ءتىپتى اس تا ۇقساس. اۋعان اسىن تاتقاندا، بۇل - ءبىزدىڭ تاعام ەكەنىن سەزەسىڭ. وكىنىشتىسى، ازاماتتارىمىزدىڭ كوپشىلىگى اۋعانستاننىڭ مادەنيەتى مەن حالقى جايىندا از بىلەدى، - دەدى بايعاليەۆ.
ساياسات تانۋشىنىڭ پىكىرىنشە، ەلىمىزدە اۋعانستان تۋرالى كوزقاراس كوبىنە باتىستىق، كەڭەستىك جانە رەسەيلىك ب ا ق ارقىلى قالىپتاستى.
- ءبىز بۇل ەلگە ءوز كوزىمىزبەن وتە سيرەك قارادىق. قازىر ونى جاڭا قىرىنان باعالاپ، ايماعىمىزعا ىقپالداستىرۋ مۇمكىندىگى بار، - دەپ قوستى ول.
ساراپشىنىڭ ايتۋىنشا، الەمدىك تۇرعىدان العاندا، اۋعانستان - ورتالىق ازيانىڭ ءبىر بولىگى. سوندىقتان كەز كەلگەن، سونىڭ ىشىندە ەكونوميكالىق شەشىمدەر قابىلداۋدا اۋعان فاكتورىن ەسكەرگەن ءجون.
Podkast-تىڭ تولىق نۇسقاسىن كورەرمەندەر 15-تامىزدا ساعات 00:30 دا «Jibek Joly» تەلەارناسىنان تاماشالاي الادى.
ايتا كەتەيىك، قازاقستان مەن اۋعانستان بىرلەسكەن ينفراقۇرىلىمدىق جوبالاردى جانداندىرۋعا ۋاعدالاسقان بولاتىن.