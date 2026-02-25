اۋعانستان ايەل مەن بالانى ۇرۋعا رۇقسات بەردى
استانا. قازاقپارات - ايەل مەن بالانى ۇرىپ-سوعۋعا رۇقسات. اۋعانستان بيلىگى وسىنداي زاڭ قابىلدادى. بۇل جونىندە بريتاندىق The Telegraph باسىلىمى حابارلادى.
ادام شوشىرلىق بۇل ارەكەت ەشقانداي حالىقارالىق نورماعا ساي كەلمەيدى. بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ دەرەگى بويىنشا، جەر بەتىندە كۇن سايىن 137 ايەل مەن كامەلەتكە تولماعان قىز بالا وسىنداي جاۋىزدىقتان كوز جۇمادى.
اۋعان ايەلى اۋىر جاراقات الىپ، اياق-قولى كوگەرمەيىنشە سوتقا شاعىمدانا المايدى. ول دالەلدەنگەن كۇننىڭ وزىندە، ەڭ جوعارعى جازا بار جوعى 15 كۇنگە قاماۋمەن شەكتەلەدى. تاليبان بەكىتكەن ەرەجەنىڭ العاشقى تارماقتارى وسىلاي. كودەكستە ايەلدەرگە قاتىستى فيزيكالىق، پسيحولوگيالىق نەمەسە جىنىستىق زورلىق- زومبىلىققا تىيىم سالاتىن ەرەجەلەر جوق. كۇيەۋىنىڭ رۇقساتىنسىز اتا-اناسىنىڭ ۇيىنە كەتكەن ايەل 3 ايعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايىرىلۋى مۇمكىن. وعان قامقورلىق كورسەتكەن تۋىستارى دا ءدال وسىنداي جازاعا تارتىلادى.
وسىعان دەيىن اۋعان قوعامىندا ءماجبۇرلى نەكە، تۇرمىستىق زورلىق-زومبىلىق زاڭسىز دەپ تانىلىپ كەلدى. 2021 -جىلى بيلىككە قايتا ورالعان تاليبان اۋعانستانداعى ايەلدەردىڭ قۇقىقتارىن جۇيەلى تۇردە شەكتەپ كەلەدى. بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ دەرەگىنە سۇيەنسەك، اۋعان ايەلدەرىنىڭ 78 پايىزىنىڭ ءبىلىمى جوق. الدىن الا جاسالعان بولجام بويىنشا، بيىل ەرتە جۇكتىلىك كورسەتكىشى 45 پايىزعا، انا ءولىمى 50 پايىزعا ارتۋى مۇمكىن. بۇل اۋعان قوعامىنداعى ايەلدەردىڭ الەۋمەتتىك، ەكونوميكالىق، ساياسي قىسىمعا ۇشىراعانىن بىلدىرەدى.
UN Women:
- تاليبان بيلىگى ايەلدەر مەن قىزداردىڭ قۇقىقتارىن شەكتەيتىن ونداعان ديرەكتيۆا شىعاردى. قىزدارعا ورتا مەكتەپتەردە وقۋعا تىيىم سالىنعان. ايەلدەرگە ۋنيۆەرسيتەتتەرگە، جۇمىس ورىندارىنا، ءتىپتى ساياباقتار، سپورت زالدارى سياقتى قوعامدىق ورىندارعا بارۋعا رۇقسات جوق. ءارى ەلدەگى گۋمانيتارلىق داعدارىس پەن كەدەيلىك حالىقتىڭ ساپالى ءومىر سۇرۋىنە كەرى اسەرىن تيگىزىپ وتىر.
زاڭدا بالالارعا قاتىستى ەرەجەلەر دە قاتاڭ. 48-باپ بويىنشا، اكەسى بالاسىن 10 جاسىنان ۇرىپ سوعۋعا تولىق قۇقىلى. بۇل بالانىڭ تاربيەسى ءۇشىن جاسالعان دەپ قاراستىرىلادى. ال 9-باپتا حالىقتى دەڭگەيىنە قاراي 4 توپقا ءبولىپ، ءارقايسىسىنا جازا ءارتۇرلى بەكىتىلگەن. ەگەر جوعارى تاپ وكىلى اۋىر قىلمىس جاساسا ول سوتقا شاقىرۋمەن شەكتەلەدى. ال تومەنگى تاپ وكىلى باس بوستاندىعىنان ايىرىلۋى مۇمكىن.
