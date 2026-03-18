اۋعانستان پاكىستاندى كابۋلداعى 400 ادامنىڭ قازاسى ءۇشىن ايىپتادى
استانا. KAZINFORM - اۋعانستان پاكىستاندى كابۋلداعى ەسىرتكىگە تاۋەلدىلەردى وڭالتۋ اۋرۋحاناسىنا جاسالعان اۋە شابۋىلىندا كەم دەگەندە 400 ادامنىڭ قازاسىنا سەبەپ بولدى دەپ ايىپتادى.
اۋعانستان ۇكىمەتى وكىلىنىڭ ورىنباسارى حامدۋللا فيترات X ارناسىنداعى مالىمدەمەسىندە استانا اۋرۋحاناسىنا جاسالعان اۋە شابۋىلى 16 -ناۋرىزدا جەرگىلىكتى ۋاقىت بويىنشا كەشكى ساعات 9:00 شاماسىندا بولعانىن، ناتيجەسىندە 2000 ورىندىق عيماراتتىڭ ايتارلىقتاي بولىگى قيراعانىن مالىمدەدى. ول قازا تاپقاندار سانى «قازىرگى ۋاقىتتا» 400-گە جەتكەنىن، شامامەن 250 ادامنىڭ جاراقات العانىن مالىمدەدى.
جەرگىلىكتى تەلەارنالار ءورت سوندىرۋشىلەر ءورت سوندىرۋگە تىرىسىپ جاتقاندا، قاۋىپسىزدىك قىزمەتكەرلەرى جارالانعانداردى الىپ كەتۋ ءۇشىن فونارلاردى پايدالانىپ جاتقانىن كورسەتەتىن كادرلار جاريالادى. فيترات قۇتقارۋ توپتارى ءورتتى ءسوندىرۋ جانە مايىتتەردى تابۋ ءۇشىن جۇمىس ىستەپ جاتقانىن حابارلادى.
Associated Press اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، شابۋىل اۋعان شەنەۋنىكتەرى ورتاق شەكارادا اتىس بولعانىن حابارلاعاننان كەيىن بىرنەشە ساعاتتان كەيىن بولدى، ناتيجەسىندە اۋعانستاندا ءتورت ادام قازا تاپتى.
اۋعانستان ۇكىمەتىنىڭ وكىلى زابيحۋللا مۋدجاحيد جاسالعان شابۋىلدى ايىپتاپ، پاكىستاندى «ۇرەي تۋدىرۋ جاساۋ نيەتىمەن اۋرۋحانالار مەن ازاماتتىق نىساندارعا شابۋىل جاسادى» دەپ ايىپتادى.
- ءبىز بۇل قىلمىستى ايىپتايمىز جانە مۇنداي ارەكەتتى بارلىق جالپى قابىلدانعان قاعيداتتارعا قايشى جانە ادامزاتقا قارسى قىلمىس دەپ سانايمىز، - دەپ جازدى ول.
پاكىستان اۋرۋحاناعا جاسالعان شابۋىلدى جوققا شىعارىپ، اۋعانستاننىڭ شىعىسىندا بولعان شابۋىلدارى ەشقانداي ازاماتتىق نىساناعا تيمەگەنىن مالىمدەدى.
پاكىستاننىڭ اقپارات ءمينيسترى اتتاۋللا تارار سەيسەنبى كۇنى تاڭەرتەڭ ح- تىڭ الەۋمەتتىك جەلىدەگى اككاۋنتىندا پاكىستان كۇشتەرى كابۋل مەن شىعىس نانگارحار پروۆينتسياسىنداعى اسكەري نىساندارعا «ءدال اۋە شابۋىلدارىن جاساعانىن» مالىمدەدى. ول كابۋلداعى ەكى جەردەگى «تەحنيكالىق ينفراقۇرىلىم مەن وق-ءدارى قويمالارى» جويىلعانىن حابارلادى.
- بارلىق شابۋىلدار جوعارى دالدىكپەن، تەك اۋعانستاننىڭ تاليبان رەجيمى ءوزىنىڭ كوپتەگەن تەرروريستىك جاقتاستارىن قولداۋ ءۇشىن پايدالاناتىن ينفراقۇرىلىم نىساندارىنا عانا باعىتتالعان، - دەپ جازدى ول.
ايتا كەتۋ كەرەك، شابۋىل ب ۇ ۇ قاۋىپسىزدىك كەڭەسى بيلىكتەگى اۋعانستان ۇكىمەتى تاليباندى تەرروريزمگە قارسى كۇرەستى دەرەۋ كۇشەيتۋگە شاقىرعاننان كەيىن بىرنەشە ساعاتتان كەيىن بولدى. يسلاماباد كابۋلدى پاكىستان جەرىندە شابۋىلدار جاسايتىن سودىرلاردى، اسىرەسە پاكىستان تاليباندارىن پانالادى دەپ ايىپتايدى.
بۇعان دەيىن پاكىستان شابۋىلىنان كابۋلدا 250 ادام قازا تاپقانى حابارلانعان بولاتىن.