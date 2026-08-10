ابايدىڭ جيدەبايداعى مۇراجاي-ءۇيىنىڭ العاشقى جوباسىن ءوزى جاساعان
استانا. قازاقپارات - اباي - ويشىل، اۋدارماشى، سازگەر، اعارتۋشى، قارا ءسوزدىڭ قادىرىن بىلگەن اقىن عانا ەمەس، ساۋلەتشىلىك قابىلەتىمەن دە ەرەكشەلەنگەن تۇلعا. جيدەبايداعى اباي مۇراجاي- ءۇيىنىڭ العاشقى جوباسىن ابايدىڭ ءوزى جاساعان.
1895 -جىلى ءىنىسى وسپاننان قالعان ەسكى قىستاۋدىڭ ورنىنا جاڭا، ەڭسەلى ءۇي سالعىزدى. وسپان 1891 -جىلى ومىردەن وتكەندە، بايبىشەسى ەركەجان ابايعا امەڭگەرلىك سالتپەن تۇرمىسقا شىققان. ءتورت جىلدان كەيىن بوي كوتەرگەن بۇل شاڭىراق اقىندى شىعارماشىلىق كەمەلىنە جەتكىزگەن ورداسى ىسپەتتى. جيدەبايداعى اباي ءۇيى قازىر رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار تاريحي-مادەني ەسكەرتكىش.
نۇرجان بايتوس، اقىن:
- جەرگىلىكتى قۇرىلىسشىلار قاتىسىپ، سەمەي قالاسىنان شەبەرلەر شاقىرتىلعان. شىڭعىستاۋ وڭىرىندە قالا مادەنيەتىنە ساي سالىنعان تۇڭعىش ءۇي وسى اباي ءۇيى بولىپ سانالادى.
24.kz