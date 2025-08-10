ابايدىڭ وي- تولعامدارى مەن وسيەتتەرىنىڭ وزەكتىلىگى ەشقاشان جوعالمايدى - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ اباي قۇنانباي ۇلىنىڭ تۋعانىنا 180 جىل تولۋىنا وراي وتەتىن سالتاناتتى ءىس- شاراعا قاتىسۋشىلارعا قۇتتىقتاۋ جولدادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
- قادىرلى قاۋىم! سىزدەردى اباي قۇنانباي ۇلىنىڭ تۋعانىنا 180 جىل تولۋىمەن قۇتتىقتايمىن! اباي - ءتول مادەنيەتىمىزدى دامىتۋعا ولشەۋسىز ۇلەس قوسقان الەمدىك دەڭگەيدەگى كەمەڭگەر تۇلعا، حالقىمىزدىڭ سانا- سەزىمىن جاڭعىرتقان ۇلى اقىن. ول جاڭا ادەبيەتىمىزدىڭ نەگىزىن قالاپ، دۇنيەتانىمىمىزدىڭ كوكجيەگىن كەڭەيتتى. وسكەلەڭ ۇرپاقتى ءبىلىمپاز، ەڭبەكقور، ادال ازامات بولۋعا شاقىرىپ، ۇلتتىڭ جاڭا ساپاسىن قالىپتاستىراتىن قاسيەتتەردى كەڭىنەن دارىپتەدى. وتانعا دەگەن سۇيىسپەنشىلىكتىڭ جانە ەل مۇددەسى ءۇشىن قالتقىسىز قىزمەت ەتۋدىڭ وزىق ۇلگىسىن كورسەتتى، - دەلىنگەن قۇتتىقتاۋدا.
سونداي-اق وندا مەملەكەت باسشىسى حاكىم ابايدىڭ مول مۇراسى - قازاق حالقىنىڭ عانا ەمەس، بارشا ادامزاتتىڭ ونەگە الاتىن اسىل قازىناسى ەكەندىگىنە توقتالدى.
- ونىڭ وي- تولعامدارى مەن وسيەتتەرىنىڭ وزەكتىلىگى ەشقاشان جوعالمايدى. سوندىقتان ابايدى تانۋ جانە تانىتۋ، شىعارماشىلىعىن تەرەڭ زەردەلەۋ وتە ماڭىزدى. بۇگىنگى سالتاناتتى ءىس- شارانىڭ تۇپكى ءمانى دە - وسىندا. بۇل ءوڭىر - ابايمەن قاتار شاكارىم قۇدايبەردى ۇلى، مۇحتار اۋەزوۆ سىندى ۇلتتىڭ ۇلى پەرزەنتتەرىن دۇنيەگە اكەلگەن كيەلى ولكە. مەملەكەت وسى ايماقتى ۇلتتىق قۇندىلىقتار مەكەنى رەتىندە وركەندەتۋگە باسا ءمان بەرەدى. ۇلى ويشىلدىڭ ومىرشەڭ ولەڭدەرى مەن قاستەرلى قارا سوزدەرى ءالى تالاي ۇرپاققا رۋحاني ازىق بولارى انىق. ۇلى ابايدىڭ اماناتىنا ادال بولايىق!، - دەلىنگەن مەملەكەت باسشىسىنىڭ قۇتىقتاۋىندا.
وسىعان دەيىن جازعانىمىزداي، 10- تامىز قازاق حالقىنىڭ ۇلى اقىنى اباي قۇنانباي ۇلىنىڭ تۋعان كۇنى. بۇل كۇن 2020 -جىلدان بەرى «اباي كۇنى» رەتىندە رەسمي تۇردە اتاپ وتىلەدى.