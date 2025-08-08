ابايدىڭ 180 جىلدىعى: سەمەيدە رەسپۋبليكالىق اقىندار ايتىسى ءوتىپ جاتىر
سەمەي. KAZINFORM - اباي وبلىسىندا ۇلى اقىننىڭ 180 جىلدىق مەرەيتويىنا وراي «ادامزاتتىڭ ابايى» اتتى رەسپۋبليكالىق اقىندار ايتىسى مەن «جەتى قازىنا» رەسپۋبليكالىق فەستيۆالى ءوتىپ جاتىر.
بۇگىن حاكىم مەرەيتويىنا ارنالعان 10 كۇندىكتىڭ سەگىزىنشى كۇنى. Kazinform ءتىلشىسى وڭىرگە ارنايىلاپ ءىسساپارعا كەلدى.
تاڭەرتەڭنەن سەمەيلىكتەر اباي اتىنداعى تەاترعا قاراي اعىلدى. سەبەبى مۇندا «ادامزاتتىڭ ابايى» اتتى رەسپۋبليكالىق اقىندار ايتىسى ۇيىمداستىرىلعان. حالىق راسىمەندە ءسوز بۇيداسىن ۇستاعان ساڭلاقتاردىڭ ونەرىن ساعىنىپ، ايتىسقا سۋساپ قالىپتى. تەاتر ىشىندە ينە شانشار ورىن جوق.
ايتىسقا ەلدىڭ ءار وڭىرىنەن كەلگەن 12 ايتىسكەر اقىن قاتىسىپ جاتىر. اتاپ ايتقاندا، ايبەك قاليەۆ، ماقسات اقانوۆ، مۇحتار نيازوۆ، رۇستەم قايىرتاي ۇلى، جانسايا مۋسينا، اسپانبەك شۇعاتايەۆ، مەيىربەك سۇلتانحان سىندى 6 «التىن دومبىرا» يەگەرى مەن اسەم ەرەجە قىزى، شۇعايىپ سەزىمحان، «اسىل دومبىرا» يەگەرى ايبەك جەڭىسقازين، سەرىك قۋانعان، قۋاندىق كەنجەبەك ۇلى، ءومىرجان كوپبوسىنوۆ. ايتىس جۇرگىزۋشىسى - بەلگىلى ايتىسكەر اقىن، پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى امانجول التايەۆ.
قازىلار القاسىنىڭ ءتوراعاسى - ق ر ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى ءجۇرسىن ەرمان. مەملەكەت جانە قوعام قايراتكەرى، ق ر ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى ساۋىتبەك ابدراحمانوۆ، اقىن تولەگەن جانعاليەۆ، داۋلەتكەرەي كاپ ۇلى، سەرىك قاليەۆ، قالقامان سارين، پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتتارى رينات زايىتوۆ، جاناربەك ءاشىمجان، ايتىسكەر اقىندار مەن جىرشى- تەرمەشىلەردىڭ حالىقارالىق وداعىنىڭ اباي وبلىسى فيليالىنىڭ ءتوراعاسى داۋلەت سمەتوۆ ايتىسقا قازىلىق ەتۋدە.
ايتىستىڭ اشىلۋ سالتاناتىنا وبلىس اكىمى بەرىك ءۋالي قاتىستى.
- اباي قازاق رەنەسسانسىنىڭ، ياعني، قايتا ورلەۋىنىڭ باسىندا تۇرعان جان. سول رەنەسسانستىڭ شارىقتاۋ شەگى - الاش قايراتكەرلەرى. اباي ەلى، سەمەي جەرى - تۇڭعىشتار مەكەنى. قازاق دالاسىنداعى تۇڭعىش تەاتر، تۇڭعىش باسپا، تۇڭعىش فۋتبول كلۋبى، تۇڭعىش تەلەگراف، تۇڭعىش بانك، تۇڭعىش سيرك سەمەي جەرىندە دۇنيەگە كەلدى. قازاقتىڭ تۇڭعىش كاسىبي ءانشىسى امىرە قاشاۋبايەۆ سەمەي توپىراعىنان تۇلەگەن. قازاق جازبا ادەبيەتىنىڭ نەگىزىن قالاعان ابايدى دا تۇڭعىش دەۋگە تولىق قاقىمىز بار. سوندىقتان تۇڭعىشتار جەرىنە قوش كەلدىڭىزدەر. بۇل جولعى ايتىس بۇرىنعى ايتىستاردان وزگەرەك. ولاي دەيتىنىمىز، مىقتى اقىنداردىڭ بارلىعى ورتامىزدان تابىلىپ وتىر. الدارىڭىزدا تۇرعان 12 اقىننىڭ التاۋى «التىن دومبىرا» يەگەرى. «ايتىستىڭ اقتاڭگەرى» ايبەك قاليەۆ تە ورتامىزدا. مۇنداي ايتىس سەمەي جەرىندە كوپتەن بەرى وتكەن جوق. بۇگىنگى ءسوز دوداسىندا اقىندار ەلدى بىرلىككە شاقىرىپ، سالماقتى، ساليقالى ءسوز ايتادى دەپ سەنەمىز. اباي تويى قۇتتى بولسىن!- دەدى ايماق باسشىسى.
ايتىس بارىسىندا «مادەنيەت سالاسىنىڭ ۇزدىگى» توسبەلگىسى تابىستالىپ، ءوڭىردىڭ بىرنەشە اقىنى ايتىسكەر اقىندار مەن جىرشى- تەرمەشىلەردىڭ حالىقارالىق وداعىنىڭ مۇشەلىگىنە قابىلداندى.
ءسوز دوداسىنا تۇسكەن العاشقى 2 اقىننىڭ ءبىرى مۇحتار نيازوۆ سەمەيلىكتەردىڭ ونەردى جوعارى باعالايتىنىنا ءتانتى بولعانىن جەتكىزدى.
- بۇگىنگى ايتىسىم حالىققا ۇناسا قۋانىشتىمىن. ءبىراق وزىمە ەش ۋاقىتتا كوڭىلىم تولمايدى. شىعارماشىلىقتاعى ادام ەش ۋاقىتتا توقمەيىلسىمەۋى كەرەك. ال اباي اتامىز مۇحيت قوي. مۇحيتتىڭ قاي جاعىنان كەمە سالساڭ دا ءوزىڭدى جوعالتىپ الۋىڭ مۇمكىن. سوندىقتان اباي - ۇلكەن تاقىرىپ. حاكىم بىزگە مۇقتاج ەمەس. ءبىز ەل رەتىندە وعان مۇقتاجبىز. ايتىستا شامامىز، اقىلىمىز جەتكەنشە اباي اتامىزدىڭ ءومىر جولىن، ابايتانۋشىلاردىڭ ەلەنبەي جاتقان ەڭبەگىن ايتۋعا تىرىستىق، - دەيدى ول.
قالا تۇرعىندارى مەن قوناقتارى ايتىستى ەمىن-ەركىن تاماشالاۋى ءۇشىن اباي تەاترىنىڭ الدىنا لەد-ەكران دا قويىلعان.
بۇدان بولەك، بۇگىن اباي اۋدانى قاراۋىل اۋىلىندا ۇلتتىق قۇندىلىقتاردى ناسيحاتتايتىن «جەتى قازىنا» رەسپۋبليكالىق فەستيۆالى باستالدى. فەستيۆال اياسىندا ەر جىگىت، سۇلۋ ايەل، ءىلىم-ءبىلىم، قىران بۇركىت، جۇيرىك ات، قۇماي تازى، بەرەن مىلتىق سايىستارى ۇيىمداستىرىلادى.
بايقاۋدىڭ باستى ماقساتى - ۇلتتىق سالت-ءداستۇردى، قازاقي بولمىستى، رۋحاني مۇرا مەن زياتكەرلىك بايلىقتى جاڭعىرتۋ جانە جاس ۇرپاققا ۇلگى ەتۋ. فەستيۆالگە قازاقستاننىڭ بارلىق وبلىستارىنان، استانا، الماتى قالالارىنان جانە اباي وبلىسىنىڭ 10 اۋدانىنان وكىلدەر قاتىسادى.
ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن «Abai akademiasy» ەنسيكلوپەديالىق پورتالى اشىلعانى جايلى جازعانبىز.
اۆتور
تالعاتجان مۇحامەتبەك ۇلى