اباي وبلىسىنىڭ اكىمى پرەزيدەنتكە ءوڭىردىڭ ەكونوميكالىق دامۋى تۋرالى ەسەپ بەردى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى اباي وبلىسىنىڭ اكىمى بەرىك ءۋاليدى قابىلدادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
پرەزيدەنتكە اباي وبلىسىنىڭ 2025 -جىلعى الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋ قورىتىندىلارى جانە بيىلعى ءتورت ايداعى كورسەتكىشتەرى تۋرالى ەسەپ بەرىلدى.
بەرىك ءۋاليدىڭ ايتۋىنشا، وتكەن جىلى وڭىرلىك جالپى ءونىم كولەمى 3,9 تريلليون تەڭگەگە جەتتى. بيىل قاڭتار-ءساۋىر ايلارىندا قىسقا مەرزىمدى ەكونوميكالىق ينديكاتور 103,8 پايىزدى قۇرادى. ينۆەستيتسيا كولەمى 19,4 پايىزعا ءوسىپ، ونەركاسىپ، وڭدەۋ سەكتورى، اۋىل شارۋاشىلىعى، قۇرىلىس جانە كولىك سالالارىندا وڭ ديناميكا ساقتالدى.
مەملەكەت باسشىسىنا ينۆەستيتسيا تارتۋ باعىتىندا اتقارىلعان جۇمىستار جونىندە باياندالدى. بىلتىردان باستاپ جالپى ينۆەستيتسيالىق پۋلعا كىرەتىن جوبالار سانى 29-دان 112-گە دەيىن ۇلعايدى. تارتىلاتىن ينۆەستيتسيا كولەمى 2,2 تريلليون تەڭگەدەن 4,4 تريلليون تەڭگەگە دەيىن ارتتى. ءىرى ينۆەستيتسيالىق جوبالار قاتارىندا قۇنى 577,5 ميلليارد تەڭگە بولاتىن «اياگوز - باقتى» تەمىرجول جەلىسىنىڭ قۇرىلىسى جۇرگىزىلۋدە. سەمەي قالاسىندا قۇنى 714 ميلليارد تەڭگەنى قۇرايتىن جاڭا جىلۋ ەلەكتر ورتالىعى مەن جالپى ينۆەستيتسيا كولەمى 255 ميلليارد تەڭگە بولاتىن تاۋ-كەن بايىتۋ كومبيناتىن سالۋ جوبالارى جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر.
وبلىس اكىمى ارنايى ەكونوميكالىق ايماق قۇرۋ جۇمىستارى تۋرالى دا باياندادى. سەمەي قالاسىندا جوسپارلانعان ايماقتا جالپى قۇنى 400 ميلليارد تەڭگەنى قۇرايتىن وندىرىستىك جوبالاردى ىسكە اسىرۋ جانە 2500 جاڭا جۇمىس ورنىن اشۋ كوزدەلگەن. ءۇش ءىرى جوبا بويىنشا ۇسىنىس كەلىپ ءتۇستى.
قاسىم-جومارت توقايەۆقا الاكول تۋريستىك ايماعىن دامىتۋ بارىسى تۋرالى اقپارات بەرىلدى. بيىل جاعالاۋ ينفراقۇرىلىمىن جاڭعىرتۋعا 15,4 ميلليارد تەڭگە بولىنگەن. سونىڭ ىشىندە ەلەكتر جەلىلەرىن تارتۋ جانە ءۇرجار اۋەجايىنىڭ تەرمينالىن رەكونسترۋكسيالاۋ ءۇشىن ارناۋلى مەملەكەتتىك قوردان 11,6 ميلليارد تەڭگە قاراستىرىلعان.
پرەزيدەنتكە وڭىردەگى ينجەنەرلىك ينفراقۇرىلىمدى جاڭعىرتۋ باعىتىندا قولعا الىنعان جوبالار تانىستىرىلدى. اتاپ ايتقاندا، سۋمەن جابدىقتاۋ، كارىز جانە جىلۋ جەلىلەرىن جاڭارتۋ، سەمەي قالاسىنداعى جاڭا كوپىر قۇرىلىسىن اياقتاۋ، تۇرعىن ءۇي قۇرىلىسى مەن جول ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋ جۇمىستارى باياندالدى.
- كەزدەسۋ سوڭىندا مەملەكەت باسشىسى وڭىرگە ينۆەستيتسيا تارتۋ جۇمىستارىن كۇشەيتۋ، ەكونوميكانى ءارتاراپتاندىرۋ، ينفراقۇرىلىمدى جاڭعىرتۋ جانە حالىقتىڭ تۇرمىس ساپاسىن جاقسارتۋ، «ابايعا قۇرمەت» اكسياسىن لايىقتى دەڭگەيدە جۇزەگە اسىرۋ جونىندە ءبىرقاتار ناقتى تاپسىرما بەردى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
بۇدان بۇرىن پرەزيدەنت يوردانيا كورولىن تاققا وتىرعان كۇنىمەن قۇتتىقتاعانىن جازعان ەدىك.