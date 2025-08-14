اباي وبلىسىنداعى ەرتىس وزەنىنىڭ دەڭگەيى كوتەرىلەدى - قۇتقارۋشىلار حالىققا ەسكەرتۋ جاسادى
سەمەي. KAZINFORM - اباي وبلىسىندا ەرتىس وزەنىنىڭ دەڭگەيى كوتەرىلسە جاعالاۋدا دەمالىپ جاتقان ادامدارعا قاۋىپ ءتونۋى مۇمكىن.
وبلىستىق توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنە سۇيەنسەك، ءشۇلبى سۋ قويماسىنا اعىننىڭ ۇلعايۋىنا بايلانىستى ەرتىس وزەنىندەگى سۋ دەڭگەيى كوتەرىلەدى.
- 14- تامىزدان باستاپ ءشۇلبى س ە س- تەن ەرتىس وزەنىنە سۋ اعىزۋ كولەمى 860 م3/س دەيىن ۇلعايتىلادى. وسىدان كەيىن وزەندە سۋ دەڭگەيى كوتەرىلىپ، اعىن كۇشەيىپ، سۋ تەمپەراتۋراسى تومەندەيدى. بۇل جاعالاۋدا نەمەسە سۋدىڭ جانىندا دەمالىپ جاتقان حالىققا قاۋىپ ءتوندىرۋى مۇمكىن، - دەلىنگەن اقپاراتتا.
وسىعان بايلانىستى قۇتقارۋشىلار تۇرعىندارعا جابدىقتالماعان جەرلەردە شومىلۋعا بولمايتىنىن، اعىنى قاتتى سۋعا تۇسپەۋدى، بالالاردى سۋدىڭ جانىندا ۇنەمى باقىلاپ ءجۇرۋدى ەسكەرتتى.
ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن ەرتىس بويىنىڭ توپىراعى توزىپ بارا جاتقانى جايلى جازعانبىز.
اۆتور
تالعاتجان مۇحامەتبەك ۇلى