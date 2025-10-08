اباي وبلىسىندا كوشى-قون ءتارتىبىن بۇزعان 137 شەتەلدىك ەلدەن شىعارىلدى
استانا. KAZINFORM - ولارعا ەلىمىزدىڭ اۋماعىنا قايتا كىرۋگە بەس جىلعا دەيىنگى مەرزىمدە تىيىم سالىندى، دەپ حابارلايدى اباي وبلىسى پ د باسپا ءسوز قىزمەتى.
اباي وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتى تۇراقتى تۇردە رەيدتىك ءىس-شارالار ۇيىمداستىرىپ، زاڭسىز كوشى-قونعا توسقاۋىل قويىپ كەلەدى. سونىڭ اياسىندا ەلىمىزدە بولۋ ەرەجەلەرىن بۇزعان ءبىرقاتار شەتەلدىك ازامات انىقتالدى.
- اباي وبلىسىندا جىل باسىنان بەرى اكىمشىلىك ىستەردىڭ قورىتىندىسى بويىنشا سوت شەشىمىمەن 100 شەتەلدىك، «ۋچاسكە» جەدەل پروفيلاكتيكالىق ءىس-شاراسى اياسىندا 37 ازامات قازاقستان رەسپۋبليكاسى اۋماعىنان شىعارىلعان. سونىمەن قاتار، ولارعا ەلىمىزدىڭ اۋماعىنا قايتا كىرۋگە بەس جىلعا دەيىنگى مەرزىمدە تىيىم سالىندى. بۇل - ەلىمىزدىڭ كوشى-قون تالاپتارىن ەلەمەگەندەر ءۇشىن قاتاڭ ەسكەرتۋ عانا ەمەس، ماڭىزدى ساباق، - دەلىنگەن حابارلامادا.
سونىمەن قاتار پروفيلاكتيكالىق جۇمىستارعا دا ەرەكشە نازار اۋدارىلادى. ميگراتسيالىق قىزمەت ماماندارى شەتەلدەن كەلگەن ازاماتتارعا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭدارىن، اتاپ ايتقاندا، ەلىمىزدە بولۋ ءتارتىبى، ۋاقىتىلى تىركەلۋ، ەڭبەك قىزمەتىن جۇرگىزۋ ەرەجەلەرىن ساقتاۋ قاجەتتىگىن ۇنەمى تۇسىندىرەدى. بۇل جۇمىستار زاڭ بۇزۋشىلىقتاردىڭ الدىن الۋعا جانە قۇقىقتىق ساۋاتتىلىقتى ارتتىرۋعا باعىتتالعان.
بۇدان بولەك، كوشى-قون قىزمەتى جۇمىس بەرۋشىلەرمەن كەزدەسۋلەر وتكىزىپ، شەتەلدىك جۇمىس كۇشىن زاڭدى تۇردە تارتۋ جولدارىن دا ءتۇسىندىرىپ ءجۇر. شەتەلدىك ازاماتتار تۇراتىن نەمەسە جۇمىس ىستەيتىن ورىنداردا تەكسەرىس جۇرگىزىلىپ، بىرلەسكەن رەيدتەر ۇيىمداستىرىلىپ تۇرادى.
