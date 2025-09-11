اباي وبلىسىندا جىل باسىنان بەرى قوس ازاماتتىق ءۇشىن 15 ادام جاۋاپقا تارتىلدى
استانا. KAZINFORM - اباي وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتى شەتەل ازاماتتىعىن جاسىرۋ دەرەكتەرىن انىقتاۋ جۇمىستارىن كۇشەيتتى.
ۆەدومستۆو اتاپ وتكەندەي، قازاقستان زاڭناماسى بويىنشا قوس ازاماتتىققا قاتاڭ تۇردە تىيىم سالىنعان.
«قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتىعى تۋرالى» زاڭنىڭ 3-بابىنا سايكەس، ەلىمىزدىڭ ازاماتى باسقا ەلدىڭ ازاماتتىعىندا دەپ تانىلمايدى. شەت مەملەكەتتىڭ ءتولقۇجاتىن يەلەنگەن بۇرىنعى قازاقستاندىقتار، زاڭدىق قيىندىقتارعا تاپ بولماس ءۇشىن، 30 كۇن ىشىندە قازاقستاننىڭ شەتەلدەگى كونسۋلدىعىنا نە جەرگىلىكتى ىشكى ىستەر ورگاندارىنا حابارلاسۋى قاجەت.
- ۋاقتىلى ەسكەرتۋ جاسالماعان جاعدايدا، 200 ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىشكە دەيىن ايىپپۇل سالىنادى (786400 تەڭگە)، نە بولماسا ەل اۋماعىنان شىعارۋ شاراسى قولدانىلادى (ق ر ا ق ب ت ك 496-باپ). 2025 -جىلدىڭ باسىنان بەرى وڭىردە وسى باپ بويىنشا 15 شەتەلدىككە اكىمشىلىك جازا قولدانىلدى. ونىڭ ىشىندە 7 ازامات ەلدەن شىعارىلسا، 8 ادامعا ايىپپۇل بەلگىلەندى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
سونداي-اق، اعىمداعى جىلدىڭ العاشقى جارتىجىلدىعىندا كوشى-قون قىزمەتى باسقارماسى اۋداندىق بولىمشەلەرمەن بىرلەسە وتىرىپ، قازاقستان ازاماتتىعىنان شىعۋعا قاتىستى 451 ءوتىنىشتى تىركەدى. بۇل وتىنىمدەر رەسەي، تۇركيا، ا ق ش، قىرعىز رەسپۋبليكاسى مەن چەحيا تۇرعىندارىنان تۇسكەن.
اباي وبلىسىنىڭ پوليتسيا دەپارتامەنتى قوس ازاماتتىققا جول بەرمەۋگە جانە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭ تالاپتارىن قاتاڭ ساقتاۋعا شاقىرادى.