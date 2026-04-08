اباي وبلىسىندا جوعالىپ كەتكەن 3 جاسار بالا ايدالادان تابىلعان
استانا. قازاقپارات - 8 -ءساۋىر كۇنى اقسۋات اۋدانىندا 3 جاستاعى بالا بايقاتپاي ءۇيدىڭ اۋلاسىنان شىعىپ كەتىپ، جوعالىپ كەتكەن.
تاڭەرتەڭ ەرتە تۋىستارى ىزدەۋدى باستاپ، شامامەن ساعات 11:00- دە پوليتسياعا حابارلاسقان. وسى ساتتەن باستاپ بارلىق كۇشتەر دەرەۋ جۇمىلدىرىلدى.
بىرنەشە ساعاتتان كەيىن ىزدەۋ بارىسىندا اتپەن جۇرگەن پوليتسيا قىزمەتكەرى ايدالادا كىشكەنتاي بالانىڭ بەينەسىن بايقايدى - ول ەلدى مەكەننەن الىس جەردە جالعىز جۇرگەن. تولقىعانىن جاسىرا الماعان پوليتسەي بالاعا: «اينالايىن، كەلە عوي…» - دەپ ءتىل قاتادى.
- ساعات 14:00 شاماسىندا بالا ەلدى مەكەننەن شامامەن 3 شاقىرىم جەردەن تابىلدى. باقىتقا وراي، ول امان-ەسەن، ءومىرى مەن دەنساۋلىعىنا قاۋىپ جوق - بالا تەك اداسىپ كەتكەن. بۇل وقيعا - ۋاقىتتىڭ ءار مينۋتى ماڭىزدى ەكەنىن جانە ۇيلەسىمدى ارەكەتتىڭ ماڭىزىن ەسكە سالادى. كەيدە ناعىز عاجايىپ - دەر كەزىندە تابىلعان بالا، - دەيدى ءتارتىپ ساقشىلارى.
ءوز كەزەگىندە بالانىڭ اناسى پوليتسەيگە العىس ايتتى.
- 8- ءساۋىر كۇنى مەن ءۇشىن ءومىر توقتاپ قالعانداي بولدى. مەن ءسابيىمنىڭ قايدا ەكەنىن بىلمەدىم. ءار مينۋت مەن ءۇشىن شەكسىزدىككە اينالدى. كەنەتتەن - حابار كەلدى: تابىلدى. ءتىرى. اتقا مىنگەن پوليتسيا قىزمەتكەرى ونى دالادا جالعىز جۇرگەن جەرىنەن تاۋىپتى… سول ساتتە ءسىز تەك ءبىر بالانى عانا ەمەس - مەنى دە ومىرگە قايتا قايتاردىڭىز. ءسىز مەنىڭ بالامدى قۇتقاردىڭىز. بۇل - عاجايىپ. انالىق جۇرەگىمنەن شىققان العىسىمدى قابىل الىڭىز، - دەيدى اقسۋات اۋدانىنىڭ تۇرعىنى.
ايدالادا جوعالىپ كەتكەن ءسابيدى اباي وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتى اقسۋات اۋدانى پوليتسيا ءبولىمىنىڭ اعا كريميناليسى پوليتسيا مايورى باقىتبەك لياسكانوۆ تاۋىپ العان. دەگەنمەن، ول ءوزىن باتىر سانامايتىنىن العا تارتتى.
- جۇرەگىممەن ونىڭ ءدال وسى ماڭدا ەكەنىن سەزدىم. مەنى نە جەتەلەگەنىن بىلمەيمىن… ءبىراق سول كۇش مەنى ءسابيدىڭ جۇرگەن جەرىنە الىپ كەلدى. مەن ءوزىمدى باتىر سانامايمىن - تەك ءوز جۇمىسىمدى اتقاردىم. ءبىراق قاتتى ۋايىمدادىم… سەبەبى مەن دە اكەمىن، - دەدى وفيتسەر.