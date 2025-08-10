ق ز
    19:43, 10 - تامىز 2025 | GMT +5

    اباي وبلىسىندا «اباي كۇنى» قالاي ءوتىپ جاتىر - فوتورەپورتاج

    سەمەي. KAZINFORM - ابايدىڭ 180 جىلدىعىنا ارنالعان ونكۇندىك مەرەيتويلىق شارالاردىڭ سوڭعى كۇنى ءدال قازىر اقىننىڭ تۋعان جەرى - اباي اۋدانىندا ءوتىپ جاتىر. سول تويدىڭ كەي ساتتەرىن Kazinform ءتىلشىسى نازارلارىڭىزعا ۇسىنادى.

    «Абай күні» қалай атап өтіліп жатыр
    Фото: Талғатжан Мұхаметбекұлы

    اباي كۇنىندە ابايلىقتار ازاننان ەرتە تۇرىپ، قاراۋىلعا قاراي بەت تۇزەدى. تەك ءوڭىر حالقى ەمەس، قازاقستاننىڭ تۇگەل دەرلىك وبلىسى مەن شەتەلدەن دە قوناقتار كەلگەن.

    جينالعان جۇرتقا ارنالىپ اقشاڭقان كيىز ۇيلەر تىگىلگەن. ءار كيىز ءۇيدى قالا، اۋدان اكىمدىكتەرى، باسقارمالار، دەپارتامەنتتەر مەن ءتۇرلى ۇيىمدار تۇرعىزعان. اباي مەرەيتويىنداعى كيىز ءۇي سانى دا تۇپ-تۋرا 180 گە جەتەدى.
    كيىز ۇيلەر ىشىندە داستارحان جايىلعان. ءبىراق "قازىر توي قۋالايتىن ەمەس، وي قۋالايتىن زامان" دەپ پرەزيدەنت ايتقانداي، استا-توك قىلىپ ەمەس، تەك بىرنەشە تاعام تۇرلەرى قويىلعان.

    «Абай күні» қалай атап өтіліп жатыр
    Фото: Талғатжан Мұхаметбекұлы

    سىرتتا حالىققا قول جۋعىش تا قويىلىپتى. سابىن مەن ورامال دا تۇر.

    «Абай күні» қалай атап өтіліп жатыр
    Фото: Абай облысының әкімдігі

    تازالىققا ەرەكشە ءمان بەرىلىپتى. قوقىس جاشىكتەرى تولىپ قالماسىن دەپ جۇمىسشىلار لەزدە تازالاپ قويىپ جاتىر.

    «Абай күні» қалай атап өтіліп жатыр
    Фото: Талғатжан Мұхаметбекұлы

    ال باسقا ءبىر جاقتا ساۋدا-ساتتىقتىڭ كوركىن كەلتىرگەندەر كوپ.

    جۇرت نازارىنا ابايدىڭ كىتاپتارى، حاكىم اتى جازىلعان كادەسىيلار، ىدىستار، ۇلتتىق ويۋمەن ورنەكتەلگەن كيىم- كەشەك، تاقيا، دومبىرا، قامشى جانە باسقا دا ءتۇرلى تاۋارلار ۇسىنىلعان.

    «Абай күні» қалай өтіп жатыр
    Фото: Талғатжан Мұхаметбекұлы
    «Абай күні» қалай өтіп жатыр
    Фото: Талғатжан Мұхаметбекұлы

    جۇرەك جالعاعىسى كەلگەندەر كاۋاپ ءپىسىرىپ جاتقانداردىڭ قاسىنا جاقىندايدى.

    «Абай күні» қалай атап өтіліп жатыр
    Фото: Талғатжан Мұхаметбекұлы

    كولىكتىڭ كوپتىگى سونشا كەي جۇرگىزۋشىلەر جەردەن تۇراق تاپپاي تەمىر تۇلپارلارىن تاۋ بوكتەرىنە قويىپ كەتكەن.

    «Абай күні» қалай өтіп жатыр
    Фото: Талғатжан Мұхаметбекұлы

    جينالعاندار ءۇشىن اجەتحانالار سالىنىپتى. پاتشالار جاياۋ باراتىن جەردە ەشقانداي كەزەك جوق.

    «Абай күні» қалай атап өтіліп жатыр
    Фото: Талғатжан Мұхаметбекұлы
    «Абай күні» қалай атап өтіліп жатыр
    Фото: Талғатжан Мұхаметбекұлы
    «Абай күні» қалай атап өтіліп жатыр
    Фото: Талғатжан Мұхаметбекұлы

    جاستار مەن بالالار التىباقانعا وتىرىپ، ءماز-مەيرام.

    Как отметили 180-летие Абая в Кокшетау
    Фото: Оксана Матасова / Kazinform


    ساحنادا ابايعا ارنالعان تەاترلاندىرىلعان قويىلىم قويىلىپ، انشىلەر ءان مەن بيدەن شاشۋ شاشتى.
    قازىر كونسەرت ءبىتىپ، ەل بايگە كورۋگە بەت تۇزەگەن.
    كەشكە قاراي "جەلسىز تۇندە جارىق اي" گالا- كونسەرتى بولىپ، كومەيىنە بۇلبۇل ۇيالاعان تانىمال انشىلەر ونەر كورسەتپەك. سوندىقتان ەشكىم دە ۇيىنە قايتۋعا اسىعار ەمەس.

    «Абай күні» қалай өтіп жатыр
    Фото: Талғатжан Мұхаметбекұлы
    Как отметили 180-летие Абая в Кокшетау
    Фото: Оксана Матасова / Kazinform
    «Абай күні» қалай өтіп жатыр
    Фото: Талғатжан Мұхаметбекұлы
    «Абай күні» қалай атап өтіліп жатыр
    Фото: Талғатжан Мұхаметбекұлы

     

    اۆتور

    تالعاتجان مۇحامەتبەك ۇلى

    تەگ:
    مادەنيەت
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
