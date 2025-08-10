اباي وبلىسىندا «اباي كۇنى» قالاي ءوتىپ جاتىر - فوتورەپورتاج
سەمەي. KAZINFORM - ابايدىڭ 180 جىلدىعىنا ارنالعان ونكۇندىك مەرەيتويلىق شارالاردىڭ سوڭعى كۇنى ءدال قازىر اقىننىڭ تۋعان جەرى - اباي اۋدانىندا ءوتىپ جاتىر. سول تويدىڭ كەي ساتتەرىن Kazinform ءتىلشىسى نازارلارىڭىزعا ۇسىنادى.
اباي كۇنىندە ابايلىقتار ازاننان ەرتە تۇرىپ، قاراۋىلعا قاراي بەت تۇزەدى. تەك ءوڭىر حالقى ەمەس، قازاقستاننىڭ تۇگەل دەرلىك وبلىسى مەن شەتەلدەن دە قوناقتار كەلگەن.
جينالعان جۇرتقا ارنالىپ اقشاڭقان كيىز ۇيلەر تىگىلگەن. ءار كيىز ءۇيدى قالا، اۋدان اكىمدىكتەرى، باسقارمالار، دەپارتامەنتتەر مەن ءتۇرلى ۇيىمدار تۇرعىزعان. اباي مەرەيتويىنداعى كيىز ءۇي سانى دا تۇپ-تۋرا 180 گە جەتەدى.
كيىز ۇيلەر ىشىندە داستارحان جايىلعان. ءبىراق "قازىر توي قۋالايتىن ەمەس، وي قۋالايتىن زامان" دەپ پرەزيدەنت ايتقانداي، استا-توك قىلىپ ەمەس، تەك بىرنەشە تاعام تۇرلەرى قويىلعان.
سىرتتا حالىققا قول جۋعىش تا قويىلىپتى. سابىن مەن ورامال دا تۇر.
تازالىققا ەرەكشە ءمان بەرىلىپتى. قوقىس جاشىكتەرى تولىپ قالماسىن دەپ جۇمىسشىلار لەزدە تازالاپ قويىپ جاتىر.
ال باسقا ءبىر جاقتا ساۋدا-ساتتىقتىڭ كوركىن كەلتىرگەندەر كوپ.
جۇرت نازارىنا ابايدىڭ كىتاپتارى، حاكىم اتى جازىلعان كادەسىيلار، ىدىستار، ۇلتتىق ويۋمەن ورنەكتەلگەن كيىم- كەشەك، تاقيا، دومبىرا، قامشى جانە باسقا دا ءتۇرلى تاۋارلار ۇسىنىلعان.
جۇرەك جالعاعىسى كەلگەندەر كاۋاپ ءپىسىرىپ جاتقانداردىڭ قاسىنا جاقىندايدى.
كولىكتىڭ كوپتىگى سونشا كەي جۇرگىزۋشىلەر جەردەن تۇراق تاپپاي تەمىر تۇلپارلارىن تاۋ بوكتەرىنە قويىپ كەتكەن.
جينالعاندار ءۇشىن اجەتحانالار سالىنىپتى. پاتشالار جاياۋ باراتىن جەردە ەشقانداي كەزەك جوق.
جاستار مەن بالالار التىباقانعا وتىرىپ، ءماز-مەيرام.
ساحنادا ابايعا ارنالعان تەاترلاندىرىلعان قويىلىم قويىلىپ، انشىلەر ءان مەن بيدەن شاشۋ شاشتى.
قازىر كونسەرت ءبىتىپ، ەل بايگە كورۋگە بەت تۇزەگەن.
كەشكە قاراي "جەلسىز تۇندە جارىق اي" گالا- كونسەرتى بولىپ، كومەيىنە بۇلبۇل ۇيالاعان تانىمال انشىلەر ونەر كورسەتپەك. سوندىقتان ەشكىم دە ۇيىنە قايتۋعا اسىعار ەمەس.
اۆتور
تالعاتجان مۇحامەتبەك ۇلى