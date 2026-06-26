اباي وبلىسىندا جۇرگىزۋشى كۋالىگىن زاڭسىز ساتۋمەن اينالىسقان توپ اشكەرەلەندى
استانا. KAZINFORM - اباي وبلىسىنىڭ پروكۋراتۋراسى ماماندىرىلعان ح ق و لاۋازىمدى تۇلعالارىنىڭ زاڭسىز قىزمەتىنىڭ جولىن كەستى.
اباي وبلىسى پروكۋراتۋراسىنىڭ نۇسقاۋى بويىنشا ازاماتتارعا ەمتيحان تاپسىرۋعا جانە جۇرگىزۋشى كۋالىكتەرىن الۋعا زاڭسىز اقشالاي سىياقى ءۇشىن جاردەم كورسەتتى دەگەن كۇدىككە ىلىنگەن ماماندىرىلعان ح ق و لاۋازىمدى تۇلعالارىنىڭ زاڭسىز قىزمەتىنىڭ جولى كەسىلدى.
جۇرگىزىلگەن جەدەل-تەرگەۋ ءىس-شارالارىنىڭ ناتيجەسىندە ازاماتتاردان جۇرگىزۋشى كۋالىگىن الۋ ءۇشىن تەوريالىق جانە پراكتيكالىق ەمتيحانداردان ءساتتى وتكىزۋ ماقساتىندا زاڭسىز اقشا الۋ سحەماسى انىقتالدى.
سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ بارىسىندا ماماندىرىلعان ح ق و- نىڭ جەكەلەگەن قىزمەتكەرلەرى سەنىمدى تۇلعالار ارقىلى جۇرگىزۋشى كۋالىگىن اقشالاي سىياقىعا الۋعا مۇددەلى ازاماتتاردى ىزدەۋمەن اينالىسقانى انىقتالدى.
سونىمەن قاتار، زاڭسىز سحەماعا دەلدالدار تارتىلعان، ولار ۇمىتكەرلەرگە نۇسقاۋلىق جۇرگىزىپ، تەوريالىق ەمتيحان تاپسىرۋ كەزىندە دۇرىس جاۋاپتاردى الۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن ارنايى تەحنيكالىق قۇرالدارمەن قامتاماسىز ەتكەن. اتالعان تەحنيكالىق قۇرالدار الىندى، زاتتاي دالەلدەمەلەر رەتىندە تانىلدى.
جۇرگىزىلىپ جاتقان سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ شەڭبەرىندە اباي وبلىسى بويىنشا ۇ ق ك د قىزمەتكەرلەرى ماماندىرىلعان ح ق و- نىڭ لاۋازىمدى تۇلعالارىن ۇستادى.
قازىرگى ۋاقىتتا قىلمىستىق قۇقىق بۇزۋشىلىقتىڭ بارلىق ءمان-جايلارىن، سونداي-اق وعان قاتىسى بار وزگە تۇلعالاردى انىقتاۋعا باعىتتالعان قاجەتتى تەرگەۋ ارەكەتتەرى جۇرگىزىلۋدە.
قازاقستان رەسپۋبليكاسى قىلمىستىق-پروتسەستىك كودەكسىنىڭ 201-بابىنا سايكەس وزگە اقپارات جاريا ەتۋگە جاتپايدى.
اباي وبلىسىنىڭ پروكۋراتۋراسى پارا بەرۋ مەن پارا الۋدى، سونداي-اق مەملەكەتتىك كورسەتىلەتىن قىزمەتتەردى زاڭسىز جولمەن الۋدى قوسا العاندا، سىبايلاس جەمقورلىقتىڭ كەز كەلگەن كورىنىسى زاڭدا بەلگىلەنگەن قىلمىستىق جاۋاپتىلىققا اكەپ سوعاتىنىن ەسكەرتەدى.
سىبايلاس جەمقورلىق قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردى انىقتاۋ جانە ولاردىڭ جولىن كەسۋ جۇمىستارى پروكۋراتۋرا ورگاندارىنىڭ ەرەكشە باقىلاۋىندا.
ايتا كەتەلىك قاۋىپ توندىرگەن جۇرگىزۋشىلەر: 2 مىڭعا جۋىق كۋالىكتىڭ كۇشى جويىلعان ەدى.