اباي وبلىسىندا 20 جاستاعى قىزدىڭ ءولىمى بويىنشا كۇدىكتى ۇستالدى
سەمەي. KAZINFORM - اباي وبلىسى بورودۋليحا اۋدانىندا پوليتسيا 20 جاستاعى قىزدىڭ ءولىمى بويىنشا كۇدىكتىنى ۇستادى.
وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنە سۇيەنسەك، وقيعا بورودۋليحا اۋىلىندا بولعان.
- 20 جاستاعى تۇرعىنىنىڭ قازا بولۋ فاكتىسى بويىنشا سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ جۇرگىزىلدى. كۇدىكتى ۇستالىپ، ۋاقىتشا ۇستاۋ يزولياتورىنا قامالدى. قازىرگى ۋاقىتتا سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ اياقتالدى. پروتسەسكە قاتىسۋشىلار قىلمىستىق ءىس ماتەريالدارىمەن تانىسىپ جاتىر. تانىسۋ اياقتالعاننان كەيىن قىلمىستىق ءىس قىلمىستىق- پروتسەستىك زاڭنامادا بەلگىلەنگەن تارتىپپەن سوتقا جولدانادى، - دەلىنگەن اقپاراتتا.
بەيرەسمي مالىمەتتەرگە سۇيەنسەك، قىز پىشاق جاراقاتىنان كوز جۇمعان.
ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن استانادا 20 جىل بۇرىن جاسالعان كىسى ءولتىرۋ قىلمىسى اشكەرەلەنگەنى حابارلانعان.
اۆتورلار
بوتاكوز كەنجەحان قىزى