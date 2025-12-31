15:31, 31 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5
«اباي جاستارى» تۇرعىن ءۇي باعدارلاماسى باستالادى
استانا. KAZINFORM - سەمەي قالاسى اكىمدىگى «وتباسى بانك» ا ق بىرلەسىپ 2026 -جىلدىڭ 5-قاڭتارىنان باستاپ «اباي جاستارى» باعدارلاماسىن ىسكە قوسادى، دەپ حابارلايدى قالا اكىمدىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
- باعدارلاماعا 18- 35 جاس ارالىعىنداعى سەمەي قالاسىنىڭ جاستارى قاتىسا الادى. ونىڭ ىشىنە ءتۇرلى سالادا ەڭبەك ەتىپ جۇرگەن جاس ماماندار مەن جاس وتباسىلار كىرەدى. قۇجاتتاردى قابىلداۋ اعىمداعى جىلدىڭ 5-قاڭتارىنان باستالادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
قاتىسۋ شارتتارى سەمەي قالاسى اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتىندا جانە @semey_turgyn_ui_bolimi, @otbasybank_semey ينستاگرام پاراقشالارىندا جاريالانادى.
بۇدان بۇرىن 1-قاڭتاردان باستاپ وڭىرلىك يپوتەكالاردىڭ باستاپقى جارنا سەرتيفيكاتى 2,5 ميلليون تەڭگەگە وسەتىنىن جازعانبىز.