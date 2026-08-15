اباقتىدا جازاسىن وتەۋشىلەردىڭ قاۋىپسىزدىگى قالاي قامتاماسىز ەتىلەدى
استانا. KAZINFORM - ق ر ىشكى ىستەر مينيسترلىگى قىلمىستىق اتقارۋ جۇيەسى كوميتەتى رەسمي ساۋالىمىزعا جولداعان جاۋابىندا تۇرمەلەردە زاڭ بۇزۋشىلىقتاردىڭ الدىن الۋ ءۇشىن قانداي شارالار اتقارىلىپ جاتقانىن مالىمدەدى.
- قوعامدىق باقىلاۋدى كۇشەيتۋ ماقساتىندا ءاربىر جاساقتا ورنالاسقان تەرمينالدار ارقىلى شاعىم ءتۇسىرۋ مۇمكىندىگى قامتاماسىز ەتىلگەن، سونداي-اق جەكە قابىلداۋلار وتكىزىلەدى. مەكەمەلەرگە قوعامدىق باقىلاۋ كوميسسيالارى جانە ۇلتتىق الدىن الۋ تەتىگىنىڭ وكىلدەرى، سونداي-اق ادام قۇقىقتارى جونىندەگى بيۋرو مۇشەلەرى تۇراقتى تۇردە بارىپ تۇرادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
سونىمەن قاتار، قازىر ەلىمىزدە 78 تۇرمە جۇمىس ىستەپ تۇر. سونىڭ ءبارى دە بەينەباقىلاۋ كامەرالارىمەن قامتىلعان.
- بارلىق مەكەمەدە ق ا ج، ءى ءى م جانە پروكۋراتۋرا ورگاندارىنىڭ اقپاراتتىق جۇيەلەرىمەن ينتەگراتسيالانعان جاپپاي بەينەباقىلاۋ جۇيەسى جۇمىس ىستەيدى. مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسى بويىنشا ق ا ج مەكەمەلەرىندەگى «جاپپاي بەينەباقىلاۋ» جوباسى بارلىق 78 پەنيتەنتسيارلىق مەكەمەدە ەنگىزىلدى، - دەلىنگەن رەسمي جاۋاپتا.
بەينەباقىلاۋ جۇيەلەرى جاساندى ينتەللەكت جانە بەينەاناليتيكا تەحنولوگيالارىمەن جابدىقتالعان.
- ولار ادامنىڭ بەت-بەينەسىن جانە مەملەكەتتىك تىركەۋ نومىرلىك بەلگىلەرىن تانۋدى، تىيىم سالىنعان ايماقتارعا كىرۋ فاكتىلەرىن انىقتاۋدى، سونداي-اق بەينەكامەرا وبەكتيۆىنىڭ جابىلعانىن انىقتاۋدى قامتاماسىز ەتەدى، - دەپ مالىمدەدى ۆەدومسۆتو.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قازاقستاندا قانشا ادام ءومىر بويىنا تۇرمەدە وتىرعانىن جازعانبىز.