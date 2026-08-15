KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    اباقتىدا جازاسىن وتەۋشىلەردىڭ قاۋىپسىزدىگى قالاي قامتاماسىز ەتىلەدى

    استانا. KAZINFORM - ق ر ىشكى ىستەر مينيسترلىگى قىلمىستىق اتقارۋ جۇيەسى كوميتەتى رەسمي ساۋالىمىزعا جولداعان جاۋابىندا تۇرمەلەردە زاڭ بۇزۋشىلىقتاردىڭ الدىن الۋ ءۇشىن قانداي شارالار اتقارىلىپ جاتقانىن مالىمدەدى.

    Өзбекстанда кітап оқығаны үшін түрмеде отыру мерзімі қысқартылады
    Фото: Oxu.az

    - قوعامدىق باقىلاۋدى كۇشەيتۋ ماقساتىندا ءاربىر جاساقتا ورنالاسقان تەرمينالدار ارقىلى شاعىم ءتۇسىرۋ مۇمكىندىگى قامتاماسىز ەتىلگەن، سونداي-اق جەكە قابىلداۋلار وتكىزىلەدى. مەكەمەلەرگە قوعامدىق باقىلاۋ كوميسسيالارى جانە ۇلتتىق الدىن الۋ تەتىگىنىڭ وكىلدەرى، سونداي-اق ادام قۇقىقتارى جونىندەگى بيۋرو مۇشەلەرى تۇراقتى تۇردە بارىپ تۇرادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    سونىمەن قاتار، قازىر ەلىمىزدە 78 تۇرمە جۇمىس ىستەپ تۇر. سونىڭ ءبارى دە بەينەباقىلاۋ كامەرالارىمەن قامتىلعان.

    - بارلىق مەكەمەدە ق ا ج، ءى ءى م جانە پروكۋراتۋرا ورگاندارىنىڭ اقپاراتتىق جۇيەلەرىمەن ينتەگراتسيالانعان جاپپاي بەينەباقىلاۋ جۇيەسى جۇمىس ىستەيدى. مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسى بويىنشا ق ا ج مەكەمەلەرىندەگى «جاپپاي بەينەباقىلاۋ» جوباسى بارلىق 78 پەنيتەنتسيارلىق مەكەمەدە ەنگىزىلدى، - دەلىنگەن رەسمي جاۋاپتا.

    بەينەباقىلاۋ جۇيەلەرى جاساندى ينتەللەكت جانە بەينەاناليتيكا تەحنولوگيالارىمەن جابدىقتالعان.

    - ولار ادامنىڭ بەت-بەينەسىن جانە مەملەكەتتىك تىركەۋ نومىرلىك بەلگىلەرىن تانۋدى، تىيىم سالىنعان ايماقتارعا كىرۋ فاكتىلەرىن انىقتاۋدى، سونداي-اق بەينەكامەرا وبەكتيۆىنىڭ جابىلعانىن انىقتاۋدى قامتاماسىز ەتەدى، - دەپ مالىمدەدى ۆەدومسۆتو.

    ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قازاقستاندا قانشا ادام ءومىر بويىنا تۇرمەدە وتىرعانىن جازعانبىز.

    زاڭ جانە قۇقىق قوعام
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور