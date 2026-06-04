انامدى تاباتىن سياقتىمىن: بەلگيادا وسكەن جانىبەك ماڭىزدى جاڭالىقپەن ءبولىستى
استانا. قازاقپارات- تورعاي وڭىرىندە تۋعان، بەلگيالىق وتباسى اسىراپ العان جانىبەك (ەددجان) تۋعان اناسىن ىزدەۋ بارىسىندا ماڭىزدى مالىمەتتەردىڭ پايدا بولعانىن مالىمدەدى. بۇل تۋرالى «24KZ» تەلەارناسى حابارلايدى.
2002 -جىلى 17- قاڭتاردا ارقالىق قالاسىندا دۇنيەگە كەلگەن جانىبەكتى 2004 -جىلى جەرگىلىكتى بالالار ۇيىنەن بەلگيالىق جالعىزباستى ايەل اسىراپ الىپ، شەتەلگە الىپ كەتكەن بولاتىن. ءبىراز ۋاقىت بۇرىن ەرجەتكەن جىگىت ءوزىنىڭ تەگىن جانە تۋعان اناسىن تابۋ ماقساتىندا قازاقستانعا ارنايى كەلىپ، اۋقىمدى ىزدەۋ جۇمىستارىن باستاعان ەدى. جاس جىگىت الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا بۇل پروتسەستىڭ ءالى دە توقتاماعانىن جانە سوڭعى ۋاقىتتا ءۇمىت وتىن جاققان جاڭا ىزدەرگە تاپ بولعانىن جازدى.
بۇل - سىزدەرمەن بولىسكىم كەلگەن جەكە جاڭالىعىم. قىمبات دوسجان، مەيىرمان شەكەيەۆ جانە تاعى دا باسقا كوپتەگەن جاناشىر جاندارمەن بىرگە انامدى ىزدەۋدى ءالى دە جالعاستىرىپ كەلەمىز. بۇل پروتسەسس ۇزاققا سوزىلدى، الدا تاعى قانشا ۋاقىت كەتەتىنى دە بەلگىسىز. ءبىراق سوڭعى ۋاقىتتا ءبىز ءۇمىت سىيلايتىن كوپتەگەن ىزدەرگە تاپ بولدىق، - دەپ ءبولىستى ول. جانىبەكتىڭ بۇل جۇرەكجاردى جازباسى جەلى قولدانۋشىلارىنىڭ كوڭىلىن تولقىتتى. كوپشىلىك جاس جىگىتتىڭ تاباندىلىعىنا ءتانتى بولىپ، ونىڭ تۋعان اناسىمەن تەزىرەك قاۋىشۋىن تىلەپ، جىلى لەبىزدەرىن ءبىلدىرىپ جاتىر.