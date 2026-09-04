ادامعا چيپ سالىپ، الىستان باسقارىپ وتىرۋعا بولا ما؟
استانا. قازاقپارات - ادامعا چيپ سالىپ، الىستان باسقارىپ وتىرۋعا بولا ما؟ مۇندايدى ازىرگە كينودان كورەمىز. ءبىراق بۇل دا ۋاقىت ەنشىسىندەگى شارۋا. عالىمدار چيپتى ادامعا ورناتپاعانمەن، جاندىكتەرگە سالىپ جاتىر.
ءسويتىپ تاراقاندار ءتىرى ماشيناعا اينالىپ يەسىنىڭ ايتقانىن قالتقىسىز ورىنداۋعا كوشتى. اۋستراليالىق عالىمدار جاندىكتەردى قاشىقتان باسقارۋدى ۇيرەندى. ولاردىڭ جۇيكە جۇيەسىنە ارنايى ەلەكتر چيپىن ورناتقان. «ەرەكشەلىگى سول، كيبورگ- تاراقاندار قانداي تاپسىرما بەرىلسە دە، سونى بۇلجىتپاي ورىندايدى» - دەيدى ماماندار.
تحانگ ۆو-دوان، كۆينسلەند ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ بيوروبوتوتەحنيكا ينجەنەرى:
- ارقاسىنا باقىلاۋ كامەراسىن ورناتۋعا بولادى. بۇل ىزدەۋ-قۇتقارۋ جۇمىستارىن جەدەلدەتەدى. سونداي-اق ءدارى-دارمەك تە تاسيدى. ياعني جاراقات العان ادامعا شۇعىل مەديتسينالىق كومەك كورسەتە الادى.
كلينيكالىق سىناق، كيبورگ-تاراقاندار ينە سالۋدى 95 پايىزعا مەڭگەرگەنىن كورسەتتى. عالىمدار «روبوت قۇراستىرعاننان گورى جاندىكتەرگە ەلەكترلى چيپ ورناتقان ءتيىمدى ەكەنىن ايتادى. ويتكەنى تەمىر كومەكشىلەر جاندىكتەر ورىندايتىن جۇمىستاردى ورىنداي المايدى. «ول كۇنگە جەتۋ ءۇشىن كوپتەگەن تەحنيكالىق ماسەلەنى شەشۋ كەرەك»، - دەيدى ولار.
تحان نحو دو، جاڭا وڭتۇستىك ۋەلس ۋنيۆەرسيتەتى مەديتسينالىق روبوتوتەحنيكا زەرتحاناسىنىڭ ديرەكتورى:
- ناۋقاستى اۋرۋحاناعا جەتكىزگەنشە كۇتىپ وتىرماي، ءدارى ەگۋدى نەمەسە وپەراتسيانى زارداپ شەككەن ادام جاتقان جەردە جاساۋ مەديتسينا سالاسىندا جاڭا قادام بولماق. زەرتتەۋشىلەر الداعى ۋاقىتتا كيبورگ-جاندىكتەر توبىن قۇرۋعا نيەتتى.
تاراقانداردىڭ ءبىرى ۇيىندىلەر استىنان ادامداردى ىزدەسە، ەندى ءبىرى مەديتسينالىق كومەك كورسەتەتىن بولادى. عالىمدار جوبانى الداعى 5-10 جىلدا قولدانىسقا ەنگىزەمىز، - دەپ جوسپارلاپ وتىر.
24.kz