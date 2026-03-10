اۋا رايىنا بايلانىستى ەكى وڭىردە كولىك قوزعالىسى شەكتەلدى
استانا. KAZINFORM - قازاۆتوجول اۋا رايىنا بايلانىستى ەكى وبلىستا كولىك قوزعالىسىنا شەكتەۋ قويىلعانىن حابارلادى.
10- ناۋرىز ساعات 14:20-دا اۋا رايىنىڭ بۇزىلۋىنا بايلانىستى كەلەسى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار اۆتوجولداردا قوعامدىق جانە جۇك كولىك تۇرلەرىنىڭ قوزعالىسىنا شەكتەۋ ەنگىزىلەدى:
پاۆلودار وبلىسى
- «اتامەكەن — ەرتىس — ر ف شەكاراسى» 0- 263 شاقىرىم ارالىعى (اتامەكەن اۋىلى — ر ف شەكاراسى)؛
- «ق ح ر شەكاراسى — مايقاپشاعاي — زايسان اينالما جولى — قالباتاۋ — سەمەي — پاۆلودار — ر ف شەكاراسى» 191- 390 شاقىرىم ارالىعى (ميچۋرينو اۋىلى — ر ف شەكاراسى)؛
- «ق ح ر شەكاراسى — مايقاپشاعاي — زايسان اينالما جولى — قالباتاۋ — سەمەي — پاۆلودار — رف شەكاراسى» 426- 587 شاقىرىم ارالىعى (كەنجەكول اۋىلى — اباي وبلىسىنىڭ شەكاراسى)؛
- «استانا — شىدەرتى — پاۆلودار — ۋسپەنكا — ر ف شەكاراسى» 0- 152 شاقىرىم ارالىعى(پاۆلودار قالاسى — ر ف شەكاراسى)؛
- «پاۆلودار — شارباقتى — رف شەكاراسى» 0- 112 شاقىرىم ارالىعى (پاۆلودار قالاسى — ر ف شەكاراسى)؛
- «اتامەكەن — اقسۋ — كوكتوبە — كۋرچاتوۆ» 25- 220 شاقىرىم ارالىعى (اقسۋ قالاسى — اباي وبلىسىنىڭ شەكاراسى)؛
اباي وبلىسى
- «ق ح ر شەكاراسى - مايقاپشاعاي - زايسان اينالما جولى - قالباتاۋ - سەمەي - پاۆلودار - رف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 587- 733 شاقىرىم ارالىعىندا (پاۆلودار وبلىسىنىڭ شەكاراسى — سەمەي قالاسى).
ايتا كەتەيىك، جولداردى 2026 -جىلعى 11 -ناۋرىز ساعات 00:00-دە اشۋ جوسپارلانىپ وتىر.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇدان بۇرىن استانا اۋەجايىنان الماتى، قوستاناي جانە باسقا قالالارعا ۇشاتىن 20 رەيس كەيىنگە شەگەرىلگەنىن جازعان ەدىك.
اۆتور
ابىلايحان جۇماشيەۆ