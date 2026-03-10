    15:43, 10 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    اۋا رايىنا بايلانىستى ەكى وڭىردە كولىك قوزعالىسى شەكتەلدى

    استانا. KAZINFORM - قازاۆتوجول اۋا رايىنا بايلانىستى ەكى وبلىستا كولىك قوزعالىسىنا شەكتەۋ قويىلعانىن حابارلادى.

    Ауа райына байланысты 3 облыста республикалық жолдар жабылды
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    10- ناۋرىز ساعات 14:20-دا اۋا رايىنىڭ بۇزىلۋىنا بايلانىستى كەلەسى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار اۆتوجولداردا قوعامدىق جانە جۇك كولىك تۇرلەرىنىڭ قوزعالىسىنا شەكتەۋ ەنگىزىلەدى:

    پاۆلودار وبلىسى

    - «اتامەكەن — ەرتىس — ر ف شەكاراسى» 0- 263 شاقىرىم ارالىعى (اتامەكەن اۋىلى — ر ف شەكاراسى)؛

    - «ق ح ر شەكاراسى — مايقاپشاعاي — زايسان اينالما جولى — قالباتاۋ — سەمەي — پاۆلودار — ر ف شەكاراسى» 191- 390 شاقىرىم ارالىعى (ميچۋرينو اۋىلى — ر ف شەكاراسى)؛

    - «ق ح ر شەكاراسى — مايقاپشاعاي — زايسان اينالما جولى — قالباتاۋ — سەمەي — پاۆلودار — رف شەكاراسى» 426- 587 شاقىرىم ارالىعى (كەنجەكول اۋىلى — اباي وبلىسىنىڭ شەكاراسى)؛

    - «استانا — شىدەرتى — پاۆلودار — ۋسپەنكا — ر ف شەكاراسى» 0- 152 شاقىرىم ارالىعى(پاۆلودار قالاسى — ر ف شەكاراسى)؛

    - «پاۆلودار — شارباقتى — رف شەكاراسى» 0- 112 شاقىرىم ارالىعى (پاۆلودار قالاسى — ر ف شەكاراسى)؛

    - «اتامەكەن — اقسۋ — كوكتوبە — كۋرچاتوۆ» 25- 220 شاقىرىم ارالىعى (اقسۋ قالاسى — اباي وبلىسىنىڭ شەكاراسى)؛

    اباي وبلىسى

    - «ق ح ر شەكاراسى - مايقاپشاعاي - زايسان اينالما جولى - قالباتاۋ - سەمەي - پاۆلودار - رف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 587- 733 شاقىرىم ارالىعىندا (پاۆلودار وبلىسىنىڭ شەكاراسى — سەمەي قالاسى).

    ايتا كەتەيىك، جولداردى 2026 -جىلعى 11 -ناۋرىز ساعات 00:00-دە اشۋ جوسپارلانىپ وتىر.

    ەسكە سالا كەتەيىك، بۇدان بۇرىن استانا اۋەجايىنان الماتى، قوستاناي جانە باسقا قالالارعا ۇشاتىن 20 رەيس كەيىنگە شەگەرىلگەنىن جازعان ەدىك.

    اۆتور

    ابىلايحان جۇماشيەۆ

    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
