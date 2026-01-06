اۋا رايىنا بايلانىستى شىعىس قازاقستاندا جول جابىلدى
استانا. KAZINFORM - قازاۆتوجول شىعىس قازاقستان وبلىسىندا كولىك قوزعالىسىنا شەكتەۋ قويىلعانى تۋرالى شۇعىل اقپارات تاراتتى.
- 2026 -جىلعى 6 -قاڭتار ساعات 17:00-دە اۋا رايىنىڭ بۇزىلۋىنا بايلانىستى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار «الماتى - تالدىقورعان - وسكەمەن - شەمونايحا - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 1194-1212 شاقىرىم ارالىعىنداعى ۋچاسكەسىندە (شەمونايحا قالاسىنان ر ف شەكاراسىنا دەيىن) جۇك جانە قوعامدىق كولىكتەردىڭ قوزعالىسىنا شەكتەۋ قويىلادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
جولدى 2026 -جىلعى 6 -قاڭتار ساعات 22:00-دە اشۋ جوسپارلانعان.
1403 بايلانىس ورتالىعىنا حابارلاسىپ، تاۋلىك بويى قوسىمشا اقپارات الۋعا بولادى.
ايتا كەتەيىك، 6 -قاڭتار ساعات 15:00-دە اۋا رايىنىڭ بۇزىلۋىنا بايلانىستى ءۇش وڭىردەگى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار اۆتوجولداردا كولىكتىڭ بارلىق تۇرلەرىنە شەكتەۋ قويىلدى.
اۋا رايى بۇزىلىپ، پاۆلودار جانە اقمولا وبلىسىندا جول جابىلعان بولاتىن.