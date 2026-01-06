ق ز
    17:54, 06 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    اۋا رايىنا بايلانىستى شىعىس قازاقستاندا جول جابىلدى

    استانا. KAZINFORM - قازاۆتوجول شىعىس قازاقستان وبلىسىندا كولىك قوزعالىسىنا شەكتەۋ قويىلعانى تۋرالى شۇعىل اقپارات تاراتتى.

    бұрқасын
    Фото: pexels.com

    - 2026 -جىلعى 6 -قاڭتار ساعات 17:00-دە اۋا رايىنىڭ بۇزىلۋىنا بايلانىستى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار «الماتى - تالدىقورعان - وسكەمەن - شەمونايحا - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 1194-1212 شاقىرىم ارالىعىنداعى ۋچاسكەسىندە (شەمونايحا قالاسىنان ر ف شەكاراسىنا دەيىن) جۇك جانە قوعامدىق كولىكتەردىڭ قوزعالىسىنا شەكتەۋ قويىلادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    جولدى 2026 -جىلعى 6 -قاڭتار ساعات 22:00-دە اشۋ جوسپارلانعان.

    1403 بايلانىس ورتالىعىنا حابارلاسىپ، تاۋلىك بويى قوسىمشا اقپارات الۋعا بولادى.

    ايتا كەتەيىك، 6 -قاڭتار ساعات 15:00-دە اۋا رايىنىڭ بۇزىلۋىنا بايلانىستى ءۇش وڭىردەگى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار اۆتوجولداردا كولىكتىڭ بارلىق تۇرلەرىنە شەكتەۋ قويىلدى.

    اۋا رايى بۇزىلىپ، پاۆلودار جانە اقمولا وبلىسىندا جول جابىلعان بولاتىن.

    تەگ:
    قوعام اۋارايى
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
