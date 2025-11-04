09:07, 04 - قاراشا 2025 | GMT +5
اۋا رايى بولجامى: 4-قاراشادا ەلىمىزدىڭ باسىم بولىگىندە قار جاۋادى
استانا. KAZINFORM - قازگيدرومەت 4-قاراشاعا ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.
- قازاقستاننىڭ باسىم بولىگى جاۋىن-شاشىندى (جاڭبىر، قار) بولادى. تۇندە سولتۇستىك ايماقتا، كۇندىز ەلىمىزدىڭ ورتالىعىندا قار جاۋادى. ال وڭتۇستىكتە، تاۋلى ايماقتاردا قار جانە جاڭبىر جاۋادى. رەسپۋبليكا اۋماعىنىڭ باتىس ايماعىندا جاۋىن-شاشىنسىز اۋا رايى ساقتالادى. رەسپۋبليكا بويىنشا جەلدىڭ كۇشەيۋى، تۇمان، مۇزداق قۇبىلىستارى بولجانىپ وتىر، - دەپ حابارلادى سينوپتيكتەر.
جامبىل وبلىسىنىڭ باتىسىندا، شىعىسىندا، ورتالىعىندا، الماتى وبلىسىنىڭ باتىسىندا، قىزىلوردا وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە جانە ورتالىعىندا جوعارى ءورت قاۋپى كۇتىلەدى.
بۇعان دەيىن ەكى وڭىردە اۋا رايىنا بايلانىستى كولىك قوزعالىسى جىلدامدىعىنا شەكتەۋ ەنگىزىلگەنىن جازعان ەدىك.