ەكى وڭىردە اۋا رايىنا بايلانىستى كولىك قوزعالىسى جىلدامدىعىنا شەكتەۋ ەنگىزىلدى
استانا. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» اقمولا جانە قاراعاندى وبلىستارىنداعى جولداردا اۋا رايىنا بايلانىستى جىلدامدىقتى ارتتىرماۋ تۋرالى ەسكەرتتى.
4-قاراشا ساعات 00:30-دان باستاپ اقمولا وبلىسىندا اۋا رايىنىڭ ناشارلاۋىنا بايلانىستى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار «KAZ01 استانا - قاراعاندى - الماتى» اۆتوجولىنىڭ 30-92-شاقىرىم ارالىعىندا (جىبەك جولى اۋىلىنان انار ستانساسىنا دەيىن) كولىكتىڭ بارلىق ءتۇرى ءۇشىن جىلدامدىق شەكتەۋى 140 ك م/ساع- تان 80 ك م/ساع-قا دەيىن تومەندەتىلەدى.
4-قاراشا ساعات 01:00-دەن باستاپ قاراعاندى وبلىسىندا اۋا رايىنىڭ ناشارلاۋىنا بايلانىستى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار «KAZ01 استانا - قاراعاندى - الماتى» اۆتوجولىنىڭ 92-164-شاقىرىم ارالىعىندا (انار ستانساسىنان تەمىرتاۋ قالاسىنا دەيىن) كولىكتىڭ بارلىق ءتۇرى ءۇشىن جىلدامدىق شەكتەۋى 140 ك م/ساع- تان 80 ك م/ساع-قا دەيىن تومەندەتىلەدى.
جىلدامدىق رەجيمىن 2025 -جىلعى 4-قاراشا كۇنى ساعات 09:00-دە قايتا قالپىنا كەلتىرۋ جوسپارلانىپ وتىر. بۇل اۋا رايىنىڭ تۇراقتانۋىنا جانە قوزعالىس قاۋىپسىزدىگىنىڭ قامتاماسىز ەتىلۋىنە بايلانىستى جۇزەگە اسىرىلادى.
بۇعان دەيىن «استانا - كوكشەتاۋ - پەتروپاۆل» اۆتوجولىنىڭ بەلگىلى ءبىر بولىگىندە ساعات 16:00-دەن باستاپ اۋا رايىنىڭ ناشارلاۋىنا بايلانىستى جىلدامدىق شەكتەۋى 110-نان 80 ك م/ساع دەيىن تومەندەتىلگەنىن جازعانبىز.