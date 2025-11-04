ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    08:36, 04 - قاراشا 2025 | GMT +5

    ەكى وڭىردە اۋا رايىنا بايلانىستى كولىك قوزعالىسى جىلدامدىعىنا شەكتەۋ ەنگىزىلدى

    استانا. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» اقمولا جانە قاراعاندى وبلىستارىنداعى جولداردا اۋا رايىنا بايلانىستى جىلدامدىقتى ارتتىرماۋ تۋرالى ەسكەرتتى.

    Үш облыста жол қозғалысына шектеу қойылды
    فوتو: مۋحتور حولدوربەكوۆ/kazinform

    4-قاراشا ساعات 00:30-دان باستاپ اقمولا وبلىسىندا اۋا رايىنىڭ ناشارلاۋىنا بايلانىستى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار «KAZ01 استانا - قاراعاندى - الماتى» اۆتوجولىنىڭ 30-92-شاقىرىم ارالىعىندا (جىبەك جولى اۋىلىنان انار ستانساسىنا دەيىن) كولىكتىڭ بارلىق ءتۇرى ءۇشىن جىلدامدىق شەكتەۋى 140 ك م/ساع- تان 80 ك م/ساع-قا دەيىن تومەندەتىلەدى.

    4-قاراشا ساعات 01:00-دەن باستاپ قاراعاندى وبلىسىندا اۋا رايىنىڭ ناشارلاۋىنا بايلانىستى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار «KAZ01 استانا - قاراعاندى - الماتى» اۆتوجولىنىڭ 92-164-شاقىرىم ارالىعىندا (انار ستانساسىنان تەمىرتاۋ قالاسىنا دەيىن) كولىكتىڭ بارلىق ءتۇرى ءۇشىن جىلدامدىق شەكتەۋى 140 ك م/ساع- تان 80 ك م/ساع-قا دەيىن تومەندەتىلەدى.

    جىلدامدىق رەجيمىن 2025 -جىلعى 4-قاراشا كۇنى ساعات 09:00-دە قايتا قالپىنا كەلتىرۋ جوسپارلانىپ وتىر. بۇل اۋا رايىنىڭ تۇراقتانۋىنا جانە قوزعالىس قاۋىپسىزدىگىنىڭ قامتاماسىز ەتىلۋىنە بايلانىستى جۇزەگە اسىرىلادى.

    بۇعان دەيىن «استانا - كوكشەتاۋ - پەتروپاۆل» اۆتوجولىنىڭ بەلگىلى ءبىر بولىگىندە ساعات 16:00-دەن باستاپ اۋا رايىنىڭ ناشارلاۋىنا بايلانىستى جىلدامدىق شەكتەۋى 110-نان 80 ك م/ساع دەيىن تومەندەتىلگەنىن جازعانبىز.

    تەگ:
    ايماق اۋارايى
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار