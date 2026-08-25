ا ي-95 جانە ا ي-98 بەنزينىنىڭ ساپاسىنا شاعىم كوبەيدى: مينيسترلىك تەكسەرۋدى باستادى
استانا. KAZINFORM – ا ي-95 جانە ا ي-98 بەنزينىنىڭ ساپاسىنا قاتىستى تەكسەرۋ باستالدى. بۇل تۋرالى ەنەرگەتيكا ءمينيسترى ەرلان اقكەنجەنوۆ ءمالىم ەتتى.
بۇگىن ۇكىمەت وتىرىسىنان كەيىنگى باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا الەۋمەتتىك جەلىدە استاناداعى جۇرگىزۋشىلەر ا ي-95 جانە ا ي-98 بەنزينىنىڭ ساپاسىنا قاتىستى شاعىمدانعانى جايىندا ساۋال بولدى.
- شىنىندا دا، بۇل تاقىرىپ قازىر الەۋمەتتىك جەلىدە قىزۋ تالقىلانىپ جاتىر. ارينە، مينيستر رەتىندە بۇل ماسەلەدەن حاباردارمىز. كەشە مەنىڭ ورىنباسارىم - ۆيتسە- مينيستر قايىرحان تۇتقىشبايەۆ پاۆلودار قالاسىنا جىبەرىلدى. قازىر ولار پاۆلودار زاۋىتىندا وتىن ساپاسىن تەكسەرىپ جاتىر،-دەدى ەرلان اقكەنجەنوۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، قازىر مينيسترلىك بۇل ماسەلەنى باقىلاۋدا ۇستاپ وتىر.
- بىرنەشە كۇن كۇتۋ قاجەت، ياعني جانارمايدىڭ جاڭا پارتياسى جەتكىزىلەدى. اتاپ ايتقاندا، اتىراۋ مۇناي وڭدەۋ زاۋىتىنان جانار-جاعارماي بولادى. سوندىقتان وتە قىسقا مەرزىم ىشىندە ءتيىستى ساپانى قامتاماسىز ەتەمىز،-دەدى مينيستر.
ونىڭ سوزىنە قاراعاندا، قازىر بۇل ماسەلە بويىنشا جانار-جاعارماي قۇيۋ ستانتسيالارى جاۋاپكەرشىلىكتى مۇناي وڭدەۋ زاۋاتىنا ىسىرىپ جاتىر. ءوز كەزەگىندە زاۋىت بۇعان جانار-جاعارماي قۇيۋ ستانتسيالارى جاۋاپتى ەكەنىن ايتىپ وتىر.
- تاياۋ ارادا وسى جاعدايدى تولىقتاي تەكسەرىپ، جاۋابىن بەرەمىز، - دەدى ۆەدومستۆو باسشىسى.
بۇعان دەيىن ەنەرگەتيكا ءمينيسترى بيىل ءتورتىنشى مۇناي وڭدەۋ زاۋىتى بويىنشا ناقتى شەشىم ءبولاتىنىن مالىم ەتتى.