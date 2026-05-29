ە ا ە و- نىڭ باسەكەگە قابىلەتتىلىگىن ارتتىرۋ وزەكتى - قاسىم-جومارت توقايەۆ
استانا. KAZINFORM — ە ا ە و- نىڭ الەمدىك سىن-قاتەرلەرگە توتەپ بەرەتىن الەۋەتىن كۇشەيتۋ كەرەك. بۇل تۋرالى بۇگىن ەلورداداعى جوعارى ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق كەڭەستىڭ وتىرىسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ءمالىم ەتتى.
پرەزيدەنت بۇل كۇندەرى استانادا جوعارى ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق كەڭەستىڭ وتىرىسىمەن قاتار، ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق فورۋم دا ءوتىپ جاتقانىن ەسكە سالدى. وسى ورايدا فورۋمنىڭ ناتيجەلەرى كوپجاقتى ىسكەرلىك سەرىكتەستىككە جاڭا سەرپىن بەرەتىنىنە سەنىم ارتتى.
- ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداق ماكروەكونوميكالىق دامۋدىڭ وڭ ديناميكاسىن ساقتاپ وتىر. بولجامدارعا سايكەس، 2026-2027-جىلدارى ە ا ە و مەملەكەتتەرىنىڭ جيىنتىق جالپى ىشكى ءونىمىنىڭ ءوسۋ قارقىنى شامامەن 2,5 پايىز بولادى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
سونىمەن قاتار پرەزيدەنت جاھاندىق نارىقتارداعى قۇبىلمالى جاعدايعا قاراماستان بىلتىر ە ا ە و ەلدەرى اراسىندا تاۋار اينالىمى 95 ميلليارد دوللاردان اسقانىن ايتتى.
مەملەكەت باسشىسى قازىر حالىقارالىق ۇيىمداردىڭ جاھاندىق نارىق جاعدايىنا بەرگەن باعالاۋى كوڭىل كونشىتپەيتىنىن ايتتى. حالىقارالىق ۆاليۋتا قورىنىڭ ەسەبىنە سايكەس، بيىل الەمدىك ەكونوميكاداعى ءوسۋ بولجامى 3 پايىزعا دەيىن تومەندەتىلىپ تۇزەتىلگەن.
وسى ورايدا قاسىم-جومارت توقايەۆ جالپى الەمدىك قۇرىلىمدىق وزگەرىستەر ە ا ە و- نىڭ ەكونوميكالىق قارقىنىنا اسەر ەتپەي قويمايتىنىن اتاپ ءوتتى. وسىنداي جاعدايدا ە ا ە و- نى جاڭا جاعدايعا بەيىمدەۋ، ونىڭ ىشكى تۇراقتىلىعىن نىعايتۋ، باسەكەگە قابىلەتتىلىگىن ارتتىرۋ مىندەتتەرى ەرەكشە وزەكتى بولادى.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، استانادا جوعارى ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق كەڭەستىڭ وتىرىسى باستالدى.