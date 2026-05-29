KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ە ا ە و ەلدەرى جاساندى ينتەللەكتىنى جاۋاپكەرشىلىكپەن دامىتۋ تۋرالى بىرلەسكەن مالىمدەمە قابىلدادى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا يننوۆاتسيالىق جوبالارعا ينۆەستيتسيا كولەمى ەسەلەپ ارتىپ كەلەدى. بۇل تۋرالى بۇگىن ەلورداداعى جوعارى ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق كەڭەستىڭ وتىرىسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ءمالىم ەتتى.

    п
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلوردادا وتكەن جوعارى ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق كەڭەستىڭ وتىرىسى مەن ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق فورۋمى مىڭىزدى وقيعا ەكەنىن، ونىڭ ناتيجەسى ە ا ە و قىزمەتىندە جاڭا مۇمكىندىكتەردى اشاتىنىن اتاپ ءوتتى.

    مەملەكەت باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، بۇگىن ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىق تۋرالى بىرلەسكەن شەشىمدەرگە قول قويۋمەن قاتار، ە ا ە و- دا جاساندى ينتەللەكتىنى جاۋاپكەرشىلىكپەن دامىتۋ تۋرالى بىرلەسكەن مالىمدەمە قابىلداندى. وسى ارقىلى ە ا ە و دامۋىنىڭ ساپالى جاڭا كەزەڭىنە ءوتۋى ءۇشىن ينستيتۋتسيونالدىق جاعداي جاسالىپ وتىر.

    بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، استانادا جوعارى ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق كەڭەستىڭ وتىرىسى باستالعانىن جازعان ەدىك.

    ەسكە سالساق، 28-مامىردا مەملەكەت باسشىلارىنىڭ قاتىسۋىمەن V ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق فورۋمنىڭ (ە ە ف-2026) پلەنارلىق وتىرىسى ءوتتى.

    قازاقستان پرەزيلەنتى قازىر ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداعىنىڭ الەۋەتىن ودان ءارى ارتتىرىپ، قارقىندى دامىتۋ جونىندە ستراتەگيالىق ماڭىزدى مىندەتى تۇرعانىن ايتتى.

    بيلىك جانە ساياسات ىقپالداستىق
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور