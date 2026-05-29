ە ا ە و كەلەسى سامميتى سانكت-پەتەربۋرگتە وتەدى
استانا. KAZINFORM - جوعارى ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق كەڭەستىڭ كەلەسى وتىرىسى 2026-جىلدىڭ جەلتوقسان ايىندا رەسەيدىڭ سانكت-پەتەربۋرگ قالاسىندا وتەدى. بۇل تۋرالى ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق كوميسسيا القاسىنىڭ ءتوراعاسى باقىتجان ساعىنتايەۆ مالىمدەدى.
بۇگىن استانادا جوعارى ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق كەڭەس اياسىندا V ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق فورۋم ءوتتى. وعان الەمنىڭ 44 ەلىنەن شامامەن 3 مىڭ ادام قاتىستى.
فورۋمنىڭ ىسكەرلىك باعدارلاماسىنا 30 عا جۋىق ءىس-شارا ەندى. نەگىزگى تاقىرىپتار ە ا ە و- داعى ينتەگراتسيالىق پروتسەستەردىڭ ەڭ وزەكتى ءارى سۇرانىسقا يە ماسەلەلەرىنە ارنالدى.
- ە ە ف-2026 اياسىنداعى ماڭىزدى وقيعالاردىڭ ءبىرى - ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداق ەلدەرى كوشباسشىلارىنىڭ ە ا ە و شەڭبەرىندە جاساندى ينتەللەكتىنى جاۋاپكەرشىلىكپەن دامىتۋ تۋرالى بىرلەسكەن مالىمدەمە قابىلداۋى بولدى. بۇل قۇجاتتىڭ ماڭىزدىلىعى قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم- جومارت توقايەۆتىڭ قازاقستاننىڭ 2026-جىلى وداق ورگاندارىنا ءتوراعالىق ەتۋىنە وراي ە ا ە و- عا مۇشە مەملەكەتتەر باسشىلارىنا جولداعان ۇندەۋىندە اتاپ ءوتىلدى. قۇجات ج ي تەحنولوگيالارىن ۇلتتىق باسىمدىقتار مەن سيفرلىق ەگەمەندىكتى ەسكەرە وتىرىپ قولدانۋعا باعىتتالعان، - دەدى ب. ساعىنتايەۆ ەلوردادا ب ا ق وكىلدەرىنە ارنالعان بريفينگتە.
سونىمەن بىرگە، فورۋم اياسىندا ءوزارا ءىس-قيمىلدىڭ ءتۇرلى باعىتتارى بويىنشا ءبىرقاتار مەموراندۋمدار، كەلىسىمدەر مەن حاتتامالارعا قول قويىلىپ، بىرلەسكەن ءىس-شارالار جوسپارلارى بەكىتىلدى.
ايتا كەتەيىك، ە ا ە و ەلدەرى جاساندى ينتەللەكتىنى جاۋاپكەرشىلىكپەن دامىتۋ تۋرالى بىرلەسكەن مالىمدەمە قابىلدادى.