ا ە س قۇرىلىسىن كۇتپەي، جاڭا قۋاتتاردى ىسكە قوسۋ كەرەك - پرەزيدەنت
قىزىلوردا. KAZINFORM - ەلدىڭ بىرنەشە ايماعىندا دەرەكتەردى وڭدەۋ ورتالىقتارىنا ارنالعان القاپتار سالىنادى. بۇل تۋرالى پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ V ۇلتتىق قۇرىلتايدا ءمالىم ەتتى.
- بارلىق IT- ينفراقۇرىلىم سەنىمدى جانە ۇزدىكسىز جۇمىس ىستەۋگە قاجەتتى قۋاتتى دەرەكتەر ورتالىقتارىن سالۋ ءۇشىن الدىن الا ارنايى ايماقتاردى انىقتاۋ قاجەت. بولىنگەن الاڭداردا ەلەكترمەن جابدىقتاۋ، سالقىنداتۋ جانە قاۋىپسىزدىك جۇيەلەرى بار دەرەكتەردى وڭدەۋ ورتالىقتارىن سالۋ قاجەت. ۇكىمەت پاۆلودار وبلىسىنىڭ اكىمدىگىمەن بىرلەسىپ ەكىباستۇز باسسەينىنىڭ ەنەرگەتيكالىق بازاسىندا دەرەكتەردى وڭدەۋ ورتالىعىنا ارنالعان القاپ سالۋدى جوسپارلاپ وتىر. جاقسى ۇسىنىس، ونىڭ قانشالىقتى ءساتتى جۇزەگە اسىرىلاتىنىن كورەيىك، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
مەملەكەت باسشىسى اتالعان دەرەكتەر ورتالىقتارى مەتاللۋرگيالىق كومبيناتتارمەن بىردەي قۋات تۇتىناتىنىن ەسكە سالدى.
- ءبىز اتوم ەلەكتر ستانتسيالارى قۇرىلىسىنىڭ اياقتالۋىن كۇتپەي، جاڭا ەنەرگەتيكالىق قۋاتتاردى ىسكە قوسۋمەن اينالىسۋىمىز كەرەك. ءوزىن-ءوزى ەنەرگەتيكالىق قامتاماسىز ەتۋ ماسەلەسى مەملەكەتتىك ساياساتتىڭ ماڭىزدى بولىگى رەتىندە قاراستىرىلۋى كەرەك، - دەدى پرەزيدەنت.
ايتا كەتەيىك، Kazinform مەملەكەت باسشىسىنىڭ ۇلتتىق قۇرىلتايداعى ءسوزىن ترانسلياتسيالاپ جاتىر.