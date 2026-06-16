ا ە س قۇرىلىسىنا وتاندىق ارماتۋرا جەتكىزىلەدى: Qarmet جاڭا ءونىم ءوندىرىسىن يگەردى
تەمىرتاۋ. KAZINFORM - قازاقستاندا اتوم ەلەكتر ستانسياسىن سالۋ جوبالارىنا دايىندىق ءجۇرىپ جاتقان كەزەڭدە ستراتەگيالىق ماڭىزى بار نىسانداردى وتاندىق ماتەريالدارمەن قامتاماسىز ەتۋ ماسەلەسى ەرەكشە وزەكتىلىككە يە بولىپ وتىر.
مەملەكەت الدىندا تۇرعان باستى مىندەتتەردىڭ ءبىرى - قاۋىپسىزدىك پەن سەنىمدىلىكتىڭ ەڭ جوعارى تالاپتارىنا ساي كەلەتىن ونەركاسىپتىك بازانى قالىپتاستىرۋ.
وسى باعىتتاعى ماڭىزدى قادامداردىڭ ءبىرىن Qarmet كومپانياسى جاسادى. كاسىپورىن ديامەترى 8 دەن 40 ميلليمەترگە دەيىنگى 500ا سەۋ كلاستى ارماتۋرالىق پروكات ءوندىرىسىن يگەردى. ءونىم ەرىكتى سەرتيفيكاتتاۋدان ءساتتى ءوتىپ، ستراتەگيالىق ماڭىزى بار ينجەنەرلىك قۇرىلىستاردى سالۋدا قولدانۋعا مۇمكىندىك الدى.
كومپانيا ماماندارىنىڭ ايتۋىنشا، جاڭا ءونىمدى يگەرۋ مەملەكەتتىك تاپسىرىستى ورىنداۋ اياسىندا جۇزەگە اسىرىلعان.
- ءبىزدىڭ الدىمىزعا گوست 34028-2016 تالاپتارىنا سايكەس ا500 سەۋ كلاستى ارماتۋرالىق پروكات ءوندىرىسىن يگەرۋ مىندەتى قويىلدى. بۇعان دەيىن كومبينات ا500 س كلاستى سەرتيفيكاتتالعان ارماتۋرا شىعارعان بولاتىن. جاڭا ءونىمنىڭ باستى ەرەكشەلىگى - جوعارى يىلىمدىلىگى، سەيسميكالىق ءتوزىمدى كونسترۋكتسيالارعا جارامدىلىعى جانە 2 ميلليوننان استام رەت قايتالاناتىن سيكلدىك جۇكتەمەلەرگە توتەپ بەرۋ قابىلەتى. وسى سيپاتتامالارىنىڭ ارقاسىندا اتالعان ارماتۋرا اتوم ەنەرگەتيكاسى نىساندارىن جانە باسقا دا كۇردەلى ينجەنەرلىك قۇرىلىستاردى قوسا العاندا، اسا جاۋاپتى وبەكتىلەردىڭ قۇرىلىسىندا قولدانىلۋى مۇمكىن، - دەپ اتاپ ءوتتى Qarmet كومپانياسىنىڭ ساپانى باقىلاۋ ءبولىمىنىڭ ماماندارى.
قازىرگى تاڭدا Qarmet ارماتۋراسى تۇرعىن ءۇي، وندىرىستىك جانە ينفراقۇرىلىمدىق نىساندار قۇرىلىسىندا كەڭىنەن قولدانىلىپ كەلەدى. جاڭا ءونىمدى شىعارۋ ءۇشىن كومپانيا ماماندارى تولىق تەحنولوگيالىق تسيكلدى ازىرلەپ، تاجىريبەلىك جۇمىستار جۇرگىزدى. جوبا اياسىندا بولات وتتەكتى-كونۆەرتەر تسەحىندا بالقىتىلىپ، كەيىن سورتتى پروكات سەحىندا دايىن ءونىم شىعارىلدى.
ديامەترى 8 دەن 40 ميلليمەترگە دەيىنگى تاجىريبەلىك ارماتۋرا پارتيالارى بارلىق قاجەتتى اتتەستاتسيادان ءوتىپ، ەرىكتى سەرتيفيكاتتاۋعا جىبەرىلگەن. سىناق ناتيجەلەرى بويىنشا كومپانيا 2026-جىلعى 4-ماۋسىمدا حالىقارالىق زاڭدى كۇشى بار سايكەستىك سەرتيفيكاتىن الدى.
مامانداردىڭ پىكىرىنشە، مۇنداي ءونىم ءوندىرىسىن ۇلعايتۋدا Qarmet كومپانياسى سالىپ جاتقان جاڭا سورتتى پروكات ستانى ماڭىزدى ءرول اتقارادى. جىلىنا 540 مىڭ توننا سورتتى پروكات شىعارۋعا قاۋقارلى وندىرىستىك كەشەننىڭ قۇرىلىسى بيىل اياقتالادى دەپ جوسپارلانعان.
ءدال وسى الاڭدا ا1000 كلاسىنا دەيىنگى زاماناۋي ارماتۋرانىڭ كەڭ اسسورتيمەنتىن ونەركاسىپتىك كولەمدە شىعارۋ جولعا قويىلادى. جاڭا وندىرىستىك كەشەن ءونىم تۇرلەرىن كوبەيتىپ قانا قويماي، ولاردىڭ ساپالىق سيپاتتامالارىن دا جاقسارتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
جوبانى ىسكە اسىرۋ ناتيجەسىندە كومپانيانىڭ سورتتى پروكات نارىعىنداعى پوزيتسياسى نىعايىپ، يمپورتتى الماستىرۋ مۇمكىندىكتەرى ارتادى. سونىمەن قاتار قازاقستاندا كۇردەلى ءارى جاۋاپكەرشىلىگى جوعارى ينفراقۇرىلىمدىق نىساندار قۇرىلىسىنا قاجەتتى مەتال ونىمدەرىن وندىرەتىن تولىققاندى وتاندىق وندىرىستىك بازا قالىپتاسادى. بۇل ءوز كەزەگىندە اتوم ەنەرگەتيكاسى سەكىلدى ستراتەگيالىق سالالاردى دامىتۋعا قوسىمشا سەرپىن بەرەدى.