ا ە س قۇرىلىسى قازاقستاندا تۇتاس يندۋستريانى قۇرادى – ر ف پرەزيدەنتى
استانا. KAZINFORM - رەسەي مەن قازاقستان مۇناي مەن گازدى جەتكىزۋدەن باستاپ، ءبىرىنشى اتوم ەلەكتر ستانساسىنىڭ قۇرىلىسىنا دەيىنگى ەنەرگەتيكا سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى جۇيەلى تۇردە تەرەڭدەتىپ جاتىر. بۇل تۋرالى بۇگىن استانادا قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم- جومارت توقايەۆپەن بولعان كەلىسسوزدەن كەيىنگى بريفينگىدە رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين ءمالىم ەتتى.
رەسەي پرەزيدەنتى «روساتوم» كومپانياسىنىڭ قاتىسۋىمەن قازاقستاننىڭ العاشقى اتوم ەلەكتر ستانتسياسىنىڭ قۇرىلىسىن نەگىزگى بىرلەسكەن ەنەرگەتيكالىق جوبا رەتىندە سيپاتتادى.
- ساپار بارىسىندا اەس قۇرىلىسىنىڭ پارامەترلەرى جانە جوبانى رەسەيلىك مەملەكەتتىك ەكسپورتتىق نەسيە ارقىلى قارجىلاندىرۋ تۋرالى كەلىسىمدەر بەكىتىلدى»، - دەدى ۆ. پۋتين.
ونىڭ ايتۋىنشا، ستانتسيانىڭ ىسكە قوسىلۋى قازاقستاننىڭ ەنەرگيامەن قامتاماسىز ەتىلۋىنە ايتارلىقتاي ۇلەس قوسادى. سونىمەن قاتار كاسىپورىندار مەن حالىقتى قولجەتىمدى جانە تازا ەلەكتر ەنەرگياسىمەن قامتاماسىز ەتەدى.
- بۇل رەتتە جۇمىس تۇتاس يندۋستريانى قۇرۋعا، سونىڭ ىشىندە ءبىلىم بەرۋدى، كادرلاردى دايارلاۋ جانە باسقا باعىتتاردا جوبالاردى قۇرۋعا جول اشىلادى، - دەدى ول.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، قازاقستان مەن رەسەي اراسىنداعى ءوزارا تاۋار اينالىمى جاقىن ارادا 30 ميلليارد دوللاردان اسىپ تۇسەدى.