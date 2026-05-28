    ا ە س قۇرىلىسى قازاقستاندا تۇتاس يندۋستريانى قۇرادى – ر ف پرەزيدەنتى

    استانا. KAZINFORM - رەسەي مەن قازاقستان مۇناي مەن گازدى جەتكىزۋدەن باستاپ، ءبىرىنشى اتوم ەلەكتر ستانساسىنىڭ قۇرىلىسىنا دەيىنگى ەنەرگەتيكا سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى جۇيەلى تۇردە تەرەڭدەتىپ جاتىر. بۇل تۋرالى بۇگىن استانادا قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم- جومارت توقايەۆپەن بولعان كەلىسسوزدەن كەيىنگى بريفينگىدە رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين ءمالىم ەتتى.

    رەسەي پرەزيدەنتى «روساتوم» كومپانياسىنىڭ قاتىسۋىمەن قازاقستاننىڭ العاشقى اتوم ەلەكتر ستانتسياسىنىڭ قۇرىلىسىن نەگىزگى بىرلەسكەن ەنەرگەتيكالىق جوبا رەتىندە سيپاتتادى.

    - ساپار بارىسىندا اەس قۇرىلىسىنىڭ پارامەترلەرى جانە جوبانى رەسەيلىك مەملەكەتتىك ەكسپورتتىق نەسيە ارقىلى قارجىلاندىرۋ تۋرالى كەلىسىمدەر بەكىتىلدى»، - دەدى ۆ. پۋتين.

    ونىڭ ايتۋىنشا، ستانتسيانىڭ ىسكە قوسىلۋى قازاقستاننىڭ ەنەرگيامەن قامتاماسىز ەتىلۋىنە ايتارلىقتاي ۇلەس قوسادى. سونىمەن قاتار كاسىپورىندار مەن حالىقتى قولجەتىمدى جانە تازا ەلەكتر ەنەرگياسىمەن قامتاماسىز ەتەدى.

    - بۇل رەتتە جۇمىس تۇتاس يندۋستريانى قۇرۋعا، سونىڭ ىشىندە ءبىلىم بەرۋدى، كادرلاردى دايارلاۋ جانە باسقا باعىتتاردا جوبالاردى قۇرۋعا جول اشىلادى، - دەدى ول.

    بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، قازاقستان مەن رەسەي اراسىنداعى ءوزارا تاۋار اينالىمى جاقىن ارادا 30 ميلليارد دوللاردان اسىپ تۇسەدى.

    كۇنسۇلتان وتارباي
