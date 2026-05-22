ا ە س قۇرىلىسى جوباسىنا قاتىساتىن كومپانيالاردىڭ ارنايى ءتىزىلىمى ەنگىزىلەدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا اەس قۇرىلىسى جوبالارىندا جەرگىلىكتى ورنىقتىرۋدى دامىتۋ جونىندەگى كەشەندى جوسپارى قابىلداندى.
اعىمداعى جىلعى 14-مامىردا ۇكىمەت اتوم سالاسى ءۇشىن ءوندىرىستى جەرگىلىكتى ورنىقتىرۋدى دامىتۋدىڭ 2026-2030-جىلدارعا ارنالعان كەشەندى جوسپارىن بەكىتتى. ول اتوم ەلەكتر ستانسيالارى قۇرىلىسى جوبالارىن ىسكە اسىرۋ ءۇشىن وتاندىق ونەركاسىپتىك بازانى قالىپتاستىرۋعا باعىتتالعان.
كەشەندى جوسپاردى اتوم ەنەرگياسى جونىندەگى اگەنتتىك، «قازاقستاندىق اتوم ەلەكتر ستانسيالارى» ج ش س- مەن، مۇددەلى ورتالىق مەملەكەتتىك ورگاندار جانە «اتامەكەن» ۇلتتىق كاسىپكەرلەر پالاتاسىمەن بىرلەسىپ ازىرلەدى.
قۇجات حالىقارالىق قاۋىپسىزدىك جانە ساپا تالاپتارىن ەسكەرە وتىرىپ، قازاقستاندىق كاسىپورىنداردى اتوم جوبالارىنا قاتىسۋعا كەزەڭ-كەزەڭىمەن دايىنداۋدى كوزدەيدى.
كەشەندى جوسپار ءتورت نەگىزگى باعىتتى قامتيدى: نورماتيۆتىك بازانى قالىپتاستىرۋ، وتاندىق نارىقتىڭ قاجەتتىلىكتەرى مەن الەۋەتىن تالداۋ، وندىرىستەردى جاڭعىرتۋ جانە قۇرۋ، سونداي-اق پروتسەستەردى سيفرلاندىرۋعا ارنالعان جەكە بلوك.
- ا ە س جوبالارىن ىسكە اسىرۋ ساپاسىن، قاۋىپسىزدىگىن جانە اشىقتىعىن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا تاۋارلاردى، جۇمىستار مەن كورسەتىلەتىن قىزمەتتەردى بەرۋشىلەردىڭ ءتىزىلىمىن ەنگىزۋ جوسپارلانىپ وتىر. تىزىلىمگە ەنگىزىلۋ جوباعا قاتىسۋدىڭ مىندەتتى شارتى بولادى جانە بىلىكتى ءارى سەنىمدى كومپانيالاردى الدىن الا ىرىكتەۋگە، وتاندىق وندىرۋشىلەردى، ونىڭ ىشىندە شاعىن جانە ورتا بيزنەستى قولداۋعا، سونداي-اق راسىمدەردىڭ اشىقتىعى مەن قاتىسۋشىلارعا تۇراقتى مونيتورينگ جۇرگىزۋ ارقىلى سىبايلاس جەمقورلىق تاۋەكەلدەرىن بارىنشا ازايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
كەشەندى جوسپاردى ىسكە اسىرۋ اتوم سالاسى ءۇشىن ورنىقتى وندىرىستىك ەكوجۇيەنى قالىپتاستىرۋعا، ونەركاسىپكە ينۆەستيتسيالار تارتۋعا، ءونىمنىڭ جاڭا تۇرلەرىن يگەرۋگە جانە قازاقستاندىق كاسىپورىنداردىڭ ەلدىڭ ءىرى ينفراقۇرىلىمدىق جوبالارىنا قاتىسۋىن قامتاماسىز ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى دەپ كۇتىلۋدە.
