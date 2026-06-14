ا ە س قۇرىلىسى 2032-جىلى 10 مىڭعا جۋىق ادامدى جۇمىسپەن قامتيدى
استانا. KAZINFORM - اتوم ەلەكتر ستانتسياسىنىڭ قۇرىلىسى ەلدىڭ ەنەرگەتيكالىق قاۋىپسىزدىگىن نىعايتۋعا جانە ورنىقتى ەكونوميكالىق ءوسۋدى قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان قازاقستاننىڭ نەگىزگى ينفراقۇرىلىمدىق جوبالارىنىڭ بىرىنە اينالادى.
قازاقستاندا ەلەكتر ەنەرگياسىن تۇتىنۋ جىل سايىن ورتا ەسەپپەن 3-4 پايىزعا ارتادى. اسىرەسە جوعارى ءوسىم ەلدىڭ وڭتۇستىك ايماقتارىندا بايقالادى، مۇندا تۇتىنىلاتىن ەلەكتر ەنەرگياسىنىڭ ەداۋىر بولىگى سولتۇستىك ەنەرگەتيكالىق ايماقتان كەلەتىن اعىندارمەن جابىلادى.
مۇنداي جاعدايدا اتوم ەلەكتر ستانتسياسىنىڭ قۇرىلىسى ەنەرگيامەن جابدىقتاۋدىڭ ۇزاق مەرزىمدى سەنىمدىلىگىن قامتاماسىز ەتۋگە جانە ەكونوميكا مەن حالىقتىڭ ءوسىپ كەلە جاتقان قاجەتتىلىكتەرىن قاناعاتتاندىرۋعا قابىلەتتى ستراتەگيالىق شەشىم.
جوبا وڭىرلەردىڭ الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋىنا ايتارلىقتاي اسەر ەتەدى. ستانتسيانى سالۋ جانە ودان ءارى پايدالانۋ بارىسىندا مىڭداعان جاڭا جۇمىس ورىندارى قۇرىلىپ، كاسىبي وقىتۋ جانە بىلىكتى تەحنيكالىق مامانداردى دايارلاۋ مۇمكىندىكتەرى كەڭەيتىلەتىن بولادى.
اتوم ەنەرگەتيكاسىن دامىتۋ اۆتوموبيل جولدارىن، ەلەكتر جانە سۋمەن جابدىقتاۋ وبەكتىلەرىن، سونداي-اق الەۋمەتتىك ينفراقۇرىلىمدى - مەكتەپتەردى، بالاباقشالار مەن مەديتسينالىق مەكەمەلەردى سالۋدى جانە جاڭارتۋدى قوسا العاندا، ىرگەلەس اۋماقتاردىڭ ينفراقۇرىلىمىن جاڭعىرتۋعا ىقپال ەتەتىن بولادى. وڭىرلەردىڭ ينۆەستيتسيالىق تارتىمدىلىعىنىڭ ءوسۋى، شاعىن جانە ورتا بيزنەستىڭ دامۋى، سونداي-اق جاستار ءۇشىن جاڭا مۇمكىندىكتەردىڭ پايدا بولۋى كۇتىلۋدە.
بولجامدارعا سايكەس، الماتى وبلىسىندا ا ە س سالۋ جوباسىن ىسكە اسىرۋ 2030-جىلعا قاراي 5 مىڭعا جۋىق ادامدى جۇمىس ورىندارىمەن قامتاماسىز ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. 2032-جىلى قۇرىلىس-مونتاجداۋ جۇمىستارىنىڭ شىڭىندا تارتىلعان پەرسونال سانى شامامەن 10 مىڭ ادامعا جەتەدى.
ستانسيا پايدالانۋعا بەرىلگەننەن كەيىن 2035-جىلى تۇراقتى نەگىزدە 2 مىڭعا جۋىق جۇمىس ورنى قۇرىلادى. ونىڭ ىشىندە 600 گە جۋىق ماماننىڭ جوعارى ءبىلىمى، 550-ارناۋلى ورتا ءبىلىمى جانە 850 - بەيىندى تەحنيكالىق ءبىلىمى بولادى.
وسىعان ۇقساس مۋلتيپليكاتيۆتىك اسەر قازاقستاندا جاڭا جوعارى تەحنولوگيالىق سالانى قالىپتاستىرۋعا جانە ادامي كاپيتالدىڭ ۇزاق مەرزىمدى دامۋىن قامتاماسىز ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەتىن كەيىنگى اتوم ەلەكتر ستانسيالارىن سالۋ جونىندەگى جوبالاردى ىسكە اسىرۋ كەزىندە دە كۇتىلەدى.
ايتا كەتەلىك قازاقستانداعى العاشقى ا ە س- كە قانشا قاراجات جۇمسالاتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.