ا ە س ماڭىنداعى تۇرعىندارعا ەكولوگيالىق وتەماقى تولەنە مە
قوناەۆ. KAZINFORM - الماتى وبلىسى اكىمى مارات سۇلتانعازيەۆ وبلىس اۋماعىنداعى العاشقى ا ە س ماڭىنداعى جەرگىلىكتى حالىققا ەكولوگيالىق وتەماقى تولەۋ تۋرالى سۇراقتارعا جاۋاپ بەردى
ونىڭ ايتۋىنشا، ۇلكەن اۋىلىندا شامامەن 1700 ادام تۇرادى. بۇل اۋىل بالقاش كولىندەگى تۇبەكتە ورنالاسقان.
- قازىرگى ۋاقىتتا وتەماقى نەمەسە قانداي ءدا بىر ەكولوگيالىق تولەمدەر ماسەلەسى تالقىلانىپ جاتقان جوق، ويتكەنى زيان نەمەسە زيانسىز ەكەنى جونىندە ناقتى قورىتىندى جوق. ءبىزدىڭ تۇسىنۋىمىزشە، اتوم ەنەرگياسى جونىندەگى اگەنتتىك ەكولوگياعا دا، تۇرعىندارعا دا زيان كەلتىرمەيتىن زاماناۋي ا ە س سالۋ تۋرالى كەلىسسوز جۇرگىزىپ جاتىر، - دەدى وبلىس اكىمى ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە.
اكىمدىك قازىر يندۋستريالىق ايماقتى اباتتاندىرۋمەن اينالىسىپ جاتىر. ونداعى ماقسات – ا ە س- كە قاجەتتى ارنايى ءبىلىمى جوق جەرگىلىكتى تۇرعىندار سول جەردە جۇمىس ىستەپ، ا ە س ءۇشىن تاۋارلار، جۇمىستار، قىزمەتتەر ءوندىرىپ، ولاردى كەيىن جۇزەگە اسىرا الاتىنداي مۇمكىندىك جاساۋ. سوندىقتان ارنايى يندۋستريالىق ايماق قۇرىلادى.
- ۇلكەن اۋىلىنىڭ ەكىنشى باعىتى - تۋريزم. ءبىز بىلىكتى، جوعارى جالاقى الاتىن كادرلاردىڭ كەلۋىمەن بىرگە تۋريزمنىڭ دامۋى دا وتە وزەكتى بولاتىنىنا سەنەمىز. ول ءۇشىن بىرنەشە تۋريستىك ايماقتار بار. سول ايماقتاردى دامىتۋ جۇمىستارىن جۇرگىزەمىز، - دەدى مارات سۇلتانعازيەۆ.
بۇعان دەيىن اتوم ەنەرگەتيكاسى جونىندەگى اگەنتتىك ءتوراعاسى الماسادام ساتقاليەۆ ا ە س قۇرىلىسى قالاي ءجۇرىپ جاتقانىن ايتقان ەدى.
ا ە س قۇرىلىسىنا التى مىڭعا جۋىق جۇمىسشى جۇمىلدىرىلادى.