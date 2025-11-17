ا ە س اتاۋى كونكۋرسىنىڭ جەڭىمپازدارى اۆتورلىق سەرتيفيكاتتارعا يە بولادى
استانا. KAZINFORM - اتوم ەنەرگياسى جونىندەگى اگەنتتىگى العاشقى اتوم ەلەكتر ستانتسياسىنىڭ اتاۋىن بەرۋ جونىندەگى جالپىحالىقتىق كونكۋرستىڭ قورىتىندىسىن جاريالادى. بارلىق تۇسكەن ۇسىنىستاردى قاراۋ ناتيجەسىندە «بالقاش اتوم ەلەكتر ستانسياسى» اتاۋى بەكىتىلدى.
بۇل اتاۋ قاتىسۋشىلار اراسىندا ەڭ تانىمال نۇسقا بولىپ، بايقاۋ تالاپتارىنا تولىق سايكەس كەلدى. كونكۋرس كوميسسياسىنىڭ مۇشەلەرى بۇل نۇسقانى ءبىر اۋىزدان قولدادى.
سونىمەن قاتار اگەنتتىك كەلەسى اتوم نىساندارىنىڭ اتاۋىن تاڭداۋدا پايدالانىلاتىن بارلىق ۇسىنىستاردان ءبىرىڭعاي بازا قالىپتاستىردى.
بازاعا مىناداي كرەاتيۆتى نۇسقالار ەنگىزىلدى: بولاشاق، جارىق، قۋات، ۇلكەن، مويىنقۇم، ۇلى دالا، تۇران، الاش، تۇمار، جەتىسۋ، سونداي-اق تاريحي تۇلعالاردىڭ ەسىمدەرىنە بايلانىستى اتاۋلار - ساتبايەۆ، اباي، كەنەسارى، چوكين (شافيك چوكينوۆيچ) جانە باسقالار.
«بالقاش» نۇسقاسىن ۇسىنعان 882 قاتىسۋشى ءبىر اي ىشىندە eGov Mobile موبيلدى قوسىمشاسى ارقىلى ەلەكتروندى اۆتور سەرتيفيكاتتارىن الاتىندىعى اتاپ وتىلەدى.
اتوم ەنەرگياسى جونىندەگى اگەنتتىگى قازاقستان ازاماتتارىنا ءبىرىنشى ا ە س اتاۋىن تاڭداۋعا بەلسەندى قاتىسقاندارى جانە قوسقان ۇلەستەرى ءۇشىن العىس بىلدىرەدى.