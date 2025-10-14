ق ز
    21:10, 14 - قازان 2025 | GMT +5

    ا ق ش يرانمەن ىنتىماقتاسۋعا دايىن

    استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ يرانمەن ىنتىماقتاسۋعا دايىن ەكەنىن جانە بۇل تەگەراننىڭ ا ق ش-پەن قارىم- قاتىناستى جاقسارتۋعا تىرىسىپ وتىرعانىڭ ناتيجەسى بولۋى مۇمكىن دەدى.

    Дональд Трамп
    Фото: armenpress

    - تاياۋ شىعىستا قانشاما ادامنىڭ ولىمىنە اكەلگەن رەجيم بولعانىنا قاراماستان ءبىز يرانمەن دە دوستىق قارىم-قاتىناس ورناتۋعا دايىنبىز. مەن ولار بىزبەن كەلىسىمگە كەلگىسى كەلەتىنىن ايتقىم كەلەدى، - دەپ كەلتىردى ترامپتىڭ سوزىن ارمەنپرەسس.

    ترامپ ا ق ش-پەن ىنتىماقتاسۋ يران ءۇشىن ءتيىمدى ەكەنىن جانە بۇل ءىستىڭ جۇزەگە اساتىنىنا سەنىم ءبىلدىردى.

    بۇل رەتتە ا ق ش پرەزيدەنتى يرانعا تەرروريزمنەن باس تارتىپ، كورشىلەس ەلدەرگە قاۋىپ تۋدىرۋدى قويۋ كەرەك ەكەنىن مالىمدەدى.

    ترامپ ا ق ش پەن يزرايلدىڭ يرانعا جاۋ ەمەس ەكەنىن، تەك تاتۋ ءومىر سۇرگىلەرى كەلەتىنىن جەتكىزدى.

    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
