21:10, 14 - قازان 2025 | GMT +5
ا ق ش يرانمەن ىنتىماقتاسۋعا دايىن
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ يرانمەن ىنتىماقتاسۋعا دايىن ەكەنىن جانە بۇل تەگەراننىڭ ا ق ش-پەن قارىم- قاتىناستى جاقسارتۋعا تىرىسىپ وتىرعانىڭ ناتيجەسى بولۋى مۇمكىن دەدى.
- تاياۋ شىعىستا قانشاما ادامنىڭ ولىمىنە اكەلگەن رەجيم بولعانىنا قاراماستان ءبىز يرانمەن دە دوستىق قارىم-قاتىناس ورناتۋعا دايىنبىز. مەن ولار بىزبەن كەلىسىمگە كەلگىسى كەلەتىنىن ايتقىم كەلەدى، - دەپ كەلتىردى ترامپتىڭ سوزىن ارمەنپرەسس.
ترامپ ا ق ش-پەن ىنتىماقتاسۋ يران ءۇشىن ءتيىمدى ەكەنىن جانە بۇل ءىستىڭ جۇزەگە اساتىنىنا سەنىم ءبىلدىردى.
بۇل رەتتە ا ق ش پرەزيدەنتى يرانعا تەرروريزمنەن باس تارتىپ، كورشىلەس ەلدەرگە قاۋىپ تۋدىرۋدى قويۋ كەرەك ەكەنىن مالىمدەدى.
ترامپ ا ق ش پەن يزرايلدىڭ يرانعا جاۋ ەمەس ەكەنىن، تەك تاتۋ ءومىر سۇرگىلەرى كەلەتىنىن جەتكىزدى.