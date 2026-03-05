ا ق ش يرانداعى قىزدار مەكتەبىنە اۋە شابۋىلىن جوققا شىعاردى
استانا. KAZINFORM - ترامپ اكىمشىلىگىنىڭ جوعارى لاۋازىمدى شەنەۋنىكتەرى ا ق ش- تىڭ سوعىستىڭ العاشقى كۇنىندە يرانداعى قىزدار باستاۋىش مەكتەبىنە اۋەدەن شابۋىل جاساعانىن ءالى دە تەرگەپ جاتقانىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ۆاشينگتونداعى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
The New York Times گازەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، بۇل شابۋىل ا ق ش-يزرايلدىڭ يرانعا قارسى ناۋقانىنداعى ەڭ قاۋىپتى وقيعالاردىڭ ءبىرى بولدى، كەم دەگەندە 175 ادام قازا تاپتى، ولاردىڭ كوپشىلىگى بالالار.
سارسەنبىدەگى بريفينگتە اق ءۇيدىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى كەرولاين ليۆيتتەن ا ق ش مەكتەپكە اۋە شابۋىلىن جاسادى ما دەگەن سۇراققا جاۋاپ الىندى.
- ءبىزدىڭ بىلۋىمىزشە، جوق. قورعانىس مينيسترلىگى بۇل وقيعانى تەرگەپ جاتىر. ا ق ش ازاماتتىق نىساندارعا شابۋىل جاسامايدى، ال قىلمىسكەر يران رەجيمى ازاماتتىق نىساندارعا شابۋىل جاسايدى، بالالاردى ولتىرەدى جانە سوڭعى بىرنەشە اپتادا مىڭداعان ءوز ازاماتتارىن ءولتىردى، - دەپ جاۋاپ بەردى ليۆيتت.
ول يران رەجيمى ۇگىت-ناسيحاتتى وتە ءتيىمدى پايدالانادى جانە اق ءۇيدىڭ بريفينگ بولمەسىندەگى كوپتەگەن جۋرناليستەر «بۇل ۇگىت- ناسيحاتقا الدانعانىن» مالىمدەدى.
- سوندىقتان مەن سىزگە بەيبىت تۇرعىندارعا شابۋىل جاساۋعا كەلگەندە ا ق ش- قا قارسى شىقپاۋعا كەڭەس بەرەر ەدىم. ويتكەنى ءبىزدىڭ اسكەري كۇشتەرىمىز ولاي ىستەمەيدى، - دەپ قوستى ول.
سارسەنبى كۇنى پەنتاگوندا وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا قورعانىس ءمينيسترى پيت حەگسەتتەن دە شابۋىل تۋرالى سۇرالدى.
- مەن ايتا الاتىن جالعىز نارسە - ءبىز ونى زەرتتەپ جاتىرمىز. ءبىز ەشقاشان بەيبىت تۇرعىندارعا شابۋىل جاسامايمىز، ءبىراق ءبىز ونى زەرتتەپ جاتىرمىز، - دەپ جاۋاپ بەردى حەگسەت.
اۋە شابۋىلى ميناب شاعىن قالاسىنداعى شادجارە تايەبە مەكتەبىنە باعىتتالعان. سەيسەنبى كۇنى قالا كوشەلەرىنە مىڭداعان ازا تۇتۋشىلار جەرلەۋ راسىمىنە قاتىستى. ب ۇ ۇ- نىڭ مادەنيەت جانە ءبىلىم بەرۋ جونىندەگى اگەنتتىگى، يۋنەسكو، الەۋمەتتىك جەلىلەردەگى مالىمدەمەسىندە مەكتەپتەگى «وقۋشىلاردى ءولتىرۋ» «حالىقارالىق گۋمانيتارلىق قۇقىق بويىنشا مەكتەپتەرگە بەرىلەتىن قورعاۋدى ەلەۋلى تۇردە بۇزۋ» بولىپ تابىلادى دەپ جازدى.
بۇعان دەيىن ا ق ش پەن يزرايلدىڭ شابۋىلدارىنان كەيىن يراندا 300-دەن استام بالا اۋرۋحاناعا جاتقىزىلعانى حابارلانعان بولاتىن.
اۆتور
ەركەجان سماعۇلوۆا