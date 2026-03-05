ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    20:30, 05 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    ا ق ش يرانداعى قىزدار مەكتەبىنە اۋە شابۋىلىن جوققا شىعاردى

    استانا. KAZINFORM - ترامپ اكىمشىلىگىنىڭ جوعارى لاۋازىمدى شەنەۋنىكتەرى ا ق ش- تىڭ سوعىستىڭ العاشقى كۇنىندە يرانداعى قىزدار باستاۋىش مەكتەبىنە اۋەدەن شابۋىل جاساعانىن ءالى دە تەرگەپ جاتقانىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ۆاشينگتونداعى مەنشىكتى ءتىلشىسى.

    США отрицают причастность к авиаудару по школе для девочек в Иране
    Фото: seacoastonline.com

    The New York Times گازەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، بۇل شابۋىل ا ق ش-يزرايلدىڭ يرانعا قارسى ناۋقانىنداعى ەڭ قاۋىپتى وقيعالاردىڭ ءبىرى بولدى، كەم دەگەندە 175 ادام قازا تاپتى، ولاردىڭ كوپشىلىگى بالالار.

    سارسەنبىدەگى بريفينگتە اق ءۇيدىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى كەرولاين ليۆيتتەن ا ق ش مەكتەپكە اۋە شابۋىلىن جاسادى ما دەگەن سۇراققا جاۋاپ الىندى.

    - ءبىزدىڭ بىلۋىمىزشە، جوق. قورعانىس مينيسترلىگى بۇل وقيعانى تەرگەپ جاتىر. ا ق ش ازاماتتىق نىساندارعا شابۋىل جاسامايدى، ال قىلمىسكەر يران رەجيمى ازاماتتىق نىساندارعا شابۋىل جاسايدى، بالالاردى ولتىرەدى جانە سوڭعى بىرنەشە اپتادا مىڭداعان ءوز ازاماتتارىن ءولتىردى، - دەپ جاۋاپ بەردى ليۆيتت.

    ول يران رەجيمى ۇگىت-ناسيحاتتى وتە ءتيىمدى پايدالانادى جانە اق ءۇيدىڭ بريفينگ بولمەسىندەگى كوپتەگەن جۋرناليستەر «بۇل ۇگىت- ناسيحاتقا الدانعانىن» مالىمدەدى.

    - سوندىقتان مەن سىزگە بەيبىت تۇرعىندارعا شابۋىل جاساۋعا كەلگەندە ا ق ش- قا قارسى شىقپاۋعا كەڭەس بەرەر ەدىم. ويتكەنى ءبىزدىڭ اسكەري كۇشتەرىمىز ولاي ىستەمەيدى، - دەپ قوستى ول.

    سارسەنبى كۇنى پەنتاگوندا وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا قورعانىس ءمينيسترى پيت حەگسەتتەن دە شابۋىل تۋرالى سۇرالدى.

    - مەن ايتا الاتىن جالعىز نارسە - ءبىز ونى زەرتتەپ جاتىرمىز. ءبىز ەشقاشان بەيبىت تۇرعىندارعا شابۋىل جاسامايمىز، ءبىراق ءبىز ونى زەرتتەپ جاتىرمىز، - دەپ جاۋاپ بەردى حەگسەت.

    اۋە شابۋىلى ميناب شاعىن قالاسىنداعى شادجارە تايەبە مەكتەبىنە باعىتتالعان. سەيسەنبى كۇنى قالا كوشەلەرىنە مىڭداعان ازا تۇتۋشىلار جەرلەۋ راسىمىنە قاتىستى. ب ۇ ۇ- نىڭ مادەنيەت جانە ءبىلىم بەرۋ جونىندەگى اگەنتتىگى، يۋنەسكو، الەۋمەتتىك جەلىلەردەگى مالىمدەمەسىندە مەكتەپتەگى «وقۋشىلاردى ءولتىرۋ» «حالىقارالىق گۋمانيتارلىق قۇقىق بويىنشا مەكتەپتەرگە بەرىلەتىن قورعاۋدى ەلەۋلى تۇردە بۇزۋ» بولىپ تابىلادى دەپ جازدى.

    بۇعان دەيىن ا ق ش پەن يزرايلدىڭ شابۋىلدارىنان كەيىن يراندا 300-دەن استام بالا اۋرۋحاناعا جاتقىزىلعانى حابارلانعان بولاتىن.

    اۆتور

    ەركەجان سماعۇلوۆا

    Бақытжол Кәкеш
