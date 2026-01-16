ا ق ش يرانعا قارسى سانكسيالاردى كۇشەيتتى
استانا. قازاقپارات - سونىڭ ىشىندە شەنەۋنىكتەر مەن ايماقتىق پوليتسيا بولىمشەلەرىنىڭ باسشىلارىنا قاتىستى شەكتەۋلەر ەنگىزىلدى. ۆاشينگتون ولاردى يسلام رەسپۋبليكاسىنداعى نارازىلىقتاردى باسىپ-جانشۋعا قاتىسى بار دەپ سانايدى.
تىزىمدە تاعى 13 ۇيىم، دالىرەك ايتقاندا گاز جانە مۇناي كومپانيالارى بار. بۇل كومپانيالار بىرىككەن اراب امىرلىكتەرى، يران، سينگاپۋر جانە ۇلى بريتانيادا تىركەلگەن. ا ق ش قارجى مينيسترلىگى سانكسيالار يراندىق كۇشتىك قۇرىلىمداردىڭ قارجىلاندىرۋ كوزدەرىن شەكتەۋگە باعىتتالعانىن اتاپ ءوتتى. بۇل شارالار جەلتوقسان ايىنىڭ سوڭىنان بەرى جالعاسىپ كەلە جاتقان جاپپاي تارتىپسىزدىكتەرگە جاۋاپ رەتىندە قابىلداندى.
Human Rights Watch قۇقىق قورعاۋ ۇيىمىنىڭ دەرەگىنە سۇيەنسەك، وسى ۋاقىت ىشىندە شامامەن 2 مىڭعا جۋىق ادام قازا تاپقان. قاماۋعا الىنعانداردىڭ سانى 16 مىڭنان اسادى. الايدا ينتەرنەت بايلانىسىنىڭ تولىق بولماۋىنا بايلانىستى بۇل كورسەتكىشتەر بۇدان دا جوعارى بولۋى مۇمكىن. يراندا ءبىر اپتادان بەرى عالامتور جەلىسى جۇمىس ىستەمەي تۇر.
