ا ق ش- يران كەلىسسوزى تۇيىققا تىرەلدى
استانا. قازاقپارات - وماندا وتكەن ا ق ش- يران كەلىسسوزىنە ارتىلعان ءۇمىتتىڭ سالماعى باسىم ەدى. ديپلوماتيالىق ديالوگتىڭ ناتيجەسىز اياقتالۋى جاعدايدى ودان سايىن شيەلەنىستىرە ءتۇستى. تاراپتاردىڭ ءبىر- بىرىنە دەگەن سەنىمى ازايىپ، ماسەلە ەندى تەك اسكەري قىسىمنىڭ كۇشىمەن شەشىلۋى مۇمكىن.
«جەل تۇرماسا ءشوپتىڭ باسى قيمىلدامايدى». يران كەيىنگى ۋاقىتتا ءبىرقاتار اۋقىمدى اسكەري دايىندىقتار وتكىزدى. بۇل جاتتىعۋلار قارسىلاسىنىڭ اۋە جانە تەڭىز نىساندارىنا سوققى بەرۋ، زىمىران كۇشتەرىنىڭ ازىرلىگىن تەكسەرۋ باعىتىندا وتكەنىن رەسمي جانە جارتىلاي رەسمي دەرەككوزدەر حابارلاعان بولاتىن.
يراننىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ەلگە تونگەن قاۋىپ جاعدايىندا ا ق ش- تىڭ تاياۋ شىعىستاعى اسكەري بازالارىنا جاۋاپ سوققى بەرۋگە دايىن ەكەنىن اشىق مالىمدەدى.
ابباس اراكچي، يران سىرتقى ىستەر ءمينيسترى:
- ەگەر ا ق ش شابۋىل جاسايتىن بولسا، ءبىزدىڭ ول ەلگە تىكەلەي سوققى جاسامايتىنىمىز ايدان انىق. سوندىقتان بىزدە تاياۋ شىعىستاعى ا ق ش- تىڭ اسكەري بازالارىنا قارىمتا جاۋاپ بەرۋدەن باسقا امالىمىز قالمايدى.
ا ق ش- تىڭ تاياۋ شىعىستاعى اسكەري بازالارى
تاياۋ شىعىستاعى ءبىرقاتار ەلدە ا ق ش- تىڭ اۋە بازالارى مەن جاتتىعۋ ورتالىقتارى بار. ءارقايسىسىنىڭ ستراتەگيالىق ماڭىزى زور. بۇل اسكەري نىساندار امەريكاعا ايماقتاعى يران مەن حاماس، حەزبوللا سياقتى قارۋلى توپتاردى قاداعالاپ، ولاردان تونەتىن قاۋىپ-قاتەردەن ساقتانۋ ءۇشىن كەرەك. قازىر تاياۋ شىعىستا ا ق ش- تىڭ 40 مىڭعا جۋىق جاۋىنگەرى شوعىرلانعان. بۇل امەريكانىڭ جىراقتاعى اسكەري كۇشىنىڭ ۇشتەن ءبىرى.
نەگىزگى كونتينگەنت كۋۆەيت، كاتار جانە باحرەيندە ورنالاسقان. كۋۆەيت ا ق ش- تىڭ ماڭىزدى لوگيستيكالىق جانە ستراتەگيالىق نۇكتەسى. بۇل ەلدە 2 اۋە بازاسى بار. ەڭ نەگىزگىسى الي ءال-سالەم. سونداي-اق 4 اسكەري لاگەر مەن اريفدجان جاتتىعۋ ورتالىعى. بۇل اراب ەلىندە 13 جارىم مىڭعا جۋىق ا ق ش اسكەريى قىزمەت ەتەدى.
ال قاتارداعى ا ق ش- تىڭ نەگىزگى تىرەك نۇكتەسىن ەل-ۋدەيد اۋە بازاسى سانالادى. بۇل ورتالىق اۋعانستانداعى امەريكالىق وپەراتسيالاردا شەشۋشى ءرول اتقاردى جانە 2021 -جىلى سول ەلدەن اسكەرلەردى شىعارۋدى ۇيلەستىردى. ا ق ش پەن قاتار اراسىنداعى قورعانىس سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق 1990-جىلدارى باستالعان. 2 جىل بۇرىن كەلىسىم تاعى 10 جىلعا ۇزارتىلدى.
سونداي-اق امەريكانىڭ ەڭ ءىرى اسكەري-تەڭىز بازاسى دا تاياۋ شىعىستا ورنالاسقان. بۇل ونىڭ اسكەري-تەڭىز كۇشتەرىنىڭ بەسىنشى فلوتى. ول باحرەيندە. كورولدىك اۋماعىندا 9 مىڭعا جۋىق اسكەري قىزمەت ەتەدى.
ترامپ كەلەر اپتا تاعى كەلىسسوزدەر وتەتىنىن مالىمدەدى. ول يرانمەن ىمىراعا كەلەرىنە سەنىمدى. بۇل ءۇشىن يران ۋران وندىرىسىنەن باس تارتۋى كەرەك. ءبىراق تەگەراننىڭ ۇستانىمى قاتاڭ ءارى وزگەرمەيدى دەپ ابباس اراكچي دە كەسىپ ايتتى. ەندى 11 -اقپاندا ا ق ش- تىڭ تاياۋ شىعىستاعى جالعىز وداقتاسى يزرايلدەن، سىرتقى ىستەر ءمينيسترى بينيامين نەتانياحۋ ۆاشينگتونعا بارادى. ماقساتى وسى يراننىڭ يادرولىق باعدارلاماسى جونىندە تالقىلاۋ.
ازىرگە ا ق ش پەن يران اراسىنداعى جاعداي بەيمىالىم ءارى قاۋىپتى كۇيدە قالىپ وتىر. اسكەري دايىندىقتاردىڭ كۇشەيۋى، ديپلوماتيانىڭ السىرەۋى جانە قاتقىل مالىمدەمەلەر گەوساياسي تاۋەكەلدىڭ جوعارى ەكەنىن كورسەتەدى. ال ناقتى سوققى جاسالا ما، الدە تاراپتار سوڭعى ساتتە ساياسي ىمىراعا كەلە مە، بۇل دا الداعى ۋاقىتتىڭ ەنشىسىندە. ءىس ناسىرعا شاپسا، گەوساياسي تەكەتىرەس ورمۋز بۇعازى مەن جاھاندىق مۇناي نارىعىنا قاۋىپتى بولماق.
