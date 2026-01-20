21:43, 20 - قاڭتار 2026 | GMT +5
ا ق ش يراكتاعى اسكەرىن شىعاردى
استانا. قازاقپارات - ا ق ش يراكتىڭ باتىسىنداعى انبار پروۆينتسياسىندا ورنالاسقان اۋە بازاسىنان اسكەرىن شىعاردى. CCN تەلەارناسىنىڭ حابارلاۋىنشا، ستراتەگيالىق نىسان جەرگىلىكتى قارۋلى كۇشتەردىڭ باقىلاۋىنا بەرىلگەن.
دەسە دە امەريكالىق ساربازداردىڭ ءبىراز بولىگى كۇردىستان ايماعىندا قالادى. ايتا كەتەيىك، ا ق ش 2014 -جىلدان بەرى يراك پەن سيرياداعى «دايش» لاڭكەستىك ۇيىمىمەن كۇرەسەتىن حالىقارالىق كواليتسيا قۇرعان. الدىڭعى جىلى ۆاشينگتون مەن باعدات امەريكالىق اسكەردى ەل اۋماعىنان بىرتىندەپ شىعارۋ تۋرالى كەلىسىم-شارتقا وتىردى. ا ق ش قارۋلى كۇشتەرى، بيىلعى جىلدىڭ قىركۇيەگىنە قاراي تولىق كەتۋگە ءتيىس.