ا ق ش يرانعا ەكونوميكالىق قىسىمدى كۇشەيتتى
استانا. قازاقپارات - ا ق ش ءسويتىپ يرانعا قارسى جاڭادان اۋقىمدى سانكسيالىق ناۋقان باستادى. قارجى ءمينيسترى سكوتت بەسسەنتتىڭ مالىمدەۋىنشە، بۇل «ەكونوميكالىق وقشاۋلاۋ» وپەراتسياسى.
بۇل ارادا ۆاشينگتون يراننىڭ مۇناي ساتىپ، تابىس تابۋىنا جانە سانكسيالاردى اينالىپ وتۋىنە مۇمكىندىك بەرەتىن قارجى جانە لوگيستيكالىق جەلىلەردى بۇعاتتاماق. ا ق ش قارجى مينيسترلىگى الەم بويىنشا يراننىڭ مۇناي ساۋداسىنا، يادرولىق پەن زىمىراندىق تەحنولوگيالاردى ساتىپ الۋىنا جانە كيبەروپەراتسيالارعا قاتىسى بار 60-تان استام كومپانيا مەن جەكە تۇلعاعا سانكسيا ەنگىزىپ جاتىر.
سونداي-اق يسلام رەسپۋبليكاسىمەن ەكونوميكالىق قاتىناستى جالعاستىرىپ كەلە جاتقان ەلدەرگە ونى توقتاتۋدى ەسكەرتتى. تالاپ ورىندالماسا، ۆاشينگتون ءبىرجاقتى شارالار قابىلداپ، ولاردى ا ق ش دوللارى جۇيەسىنەن اجىراتادى. وتكەن اپتادا يراننىڭ ءىرى ساۋدا سەرىكتەسى - بىرىككەن اراب امىرلىكتەرى تەگەرانمەن بارلىق ساۋدا جانە قارجىلىق وپەراتسيالاردى توقتاتتى.
سكوتت بەسسەنت، ا ق ش قارجى ءمينيسترى:
- قارجى مينيسترلىگى يراننىڭ مۇنايدى زاڭسىز تاسىمالداپ، سانكسيالاردى اينالىپ ءوتۋ ءۇشىن پايدالانعان بارلىق دەلدالدارى مەن جەلىلەرىن انىقتادى. بۇگىننەن باستاپ يران رەجيمى مەن يسلام ريەۆوليۋتسياسى ساقشىلار كورپۋسىن قارجىلاندىراتىن كوزدەردى جابۋ شارالارى كۇشەيتىلەدى. ءبىز سانكسيالاردى اينالىپ ءوتۋدىڭ ەشبىر مۇمكىندىگىنە جول بەرمەيمىز. يرانعا ءالى دە قارجىلاي قولداۋ كورسەتىپ وتىرعان ەلدەر بۇدان بىلاي مۇنداي ارەكەتتەردەن بەيحابارمىز دەپ ايتا المايدى.
ا ق ش يرانعا قايتا اسكەري سوققى جاساۋى ابدەن مۇمكىن. بۇل تۋرالى پەنتاگون باسشىسى پيت حەگسەت مالىمدەدى. ونىڭ ايتۋىنشا، ۆاشينگتون ازىرگە تەگەراندى ەكونوميكالىق تۇرعىدان السىرەتۋگە باسىمدىق بەرىپ وتىر. الايدا قارسىلىق كۇشەيسە، امەريكالىق اسكەر كۇش قولدانادى.
وسى تۇستا ورمۋز بۇعازىنداعى جاعداي دا كۇردەلەنە ءتۇستى. يران ءوتۋ تالابىن بۇزدى دەگەن 45 تانكەردى قارا تىزىمگە ەنگىزگەنىن حابارلادى. بۇلاردىڭ اراسىندا بىرىككەن اراب امىرلىكتەرى مەن ساۋد ارابياسىنىڭ ءىرى تاسىمالداۋشىلارىنا تيەسىلى كەمەلەر دە بار. ەل بيلىگى تارتىپكە كونبەگەن تەڭىز كولىكتەرىنە ايىپپۇل سالىپ، جۇگىن تاركىلەۋى مۇمكىن ەكەنىن مالىمدەدى. تىزىمدەگى كەمەلەرمەن جۇك الماسقان وزگە تانكەرلەر دە كەيىن شەكتەۋگە ىلىگۋى مۇمكىن.
24.kz