ا ق ش يراندا ونداعان نىسانعا سوققى جاسادى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پەن يران اراسىنداعى اسكەري قاقتىعىس تاعى دا اشىق سوققىلار كەزەڭىنە ءوتتى. تاراپتار جاڭا ەسكالاسيادان كەيىن مالىمدەمەلەر الماستى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ تاياۋ شىعىستاعى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
ا ق ش قارۋلى كۇشتەرى يرانداعى ي ر س ك- ءنىڭ اسكەري باسقارۋ ورتالىقتارىن قوسا العاندا ونداعان نىسانعا، زىمىران جانە درون نىساندارىنا، سونداي-اق جاعالاۋداعى قورعانىس نىساندارىنا جانە تەڭىز ينفراقۇرىلىمىنا سوققى جاسادى.
ا ق ش ق ك ورتالىق قولباسشىلىعىنىڭ (CENTCOM) مالىمەتىنشە، وپەراتسيا گرينۆيا بويىنشا ساعات 00:00-دە (استانا ۋاقىتىمەن 05:00) باستالىپ، ا ق ش- تىڭ يوردانياداعى كۇشتەرىنە زىمىران شابۋىلى جاسالۋىنا جاۋاپ رەتىندە شامامەن ەكى ساعاتقا سوزىلدى.
CENTCOM مالىمەتىنشە، وپەراتسيانىڭ ماقساتى «يران مەن ونىڭ وداقتاستارىنىڭ اقش كۇشتەرىنە، كوممەرتسيالىق كەمە قاتىناسىنا جانە كورشىلەس پارسى شىعاناعى مەملەكەتتەرىنە توندىرەتىن قاۋىپتەرىن ودان ءارى ازايتۋ» بولدى. قولباسشىلىق سونىمەن قاتار ا ق ش كۇشتەرىنە اتىلعان بارلىق زىمىرانداردىڭ اتىپ تۇسىرىلگەنىن حابارلادى.
يراندىق ب ا ق حورموزگان، حۋزەستان، بۋشەر جانە فارس سياقتى بىرنەشە وڭتۇستىك پروۆينتسيادا جارىلىستار بولعانىن حابارلادى. سونداي-اق، كەشم مەن كيش ارالدارىندا، ابادان، احۆاز جانە كازەرۋن اۋداندارىنا سوققىلار جاسالدى.
Fars اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، كەشم ارالىنداعى تۇرعىن ۇيگە جاسالعان سوققىدان ءۇش ادام - ەرلى-زايىپتىلار مەن ەكى جاسار بالا قازا تاپتى. زارداپ شەككەن تاعى ەكى بالا اۋرۋحاناعا جاتقىزىلدى.
ب ۇ ۇ باس حاتشىسى انتونيۋ گۋتەرريش جاڭا ەسكالاتسيا كەزەڭىنە الاڭداۋشىلىق ءبىلدىرىپ، ا ق ش پەن يراندى سوعىس قيمىلدارىن توقتاتىپ، ديپلوماتيالىق كۇش- جىگەرگە قايتا ورالۋعا شاقىردى.
وسى ارادا يوردانيا قارۋلى كۇشتەرى بەيسەنبى كۇنى كورولدىككە باعىتتالعان يراندىق بەس زىمىراندى قاعىپ العانىن حابارلادى. يوردانيا ارمياسى ءبىر كۇن بۇرىن اۋە كەڭىستىگىندە ءدال وسىنشا زىمىراندى اتىپ ءتۇسىردى.