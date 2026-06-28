ا ق ش يران نىساندارىنا شابۋىل جاسادى
استانا. قازاقپارات - ا ق ش ورمۋز بۇعازىنداعى يراننىڭ زىمىراندار مەن درون ساقتاۋ قوندىرعىلارىنا، سونداي-اق جاعالاۋداعى رادارلارعا شابۋىل جاسادى.
وسىعان دەيىن ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ تەگەراننىڭ جۇك كەمەسىنە شابۋىل جاساۋىنا بايلانىستى اتىستى توقتاتۋ جونىندەگى رەجيمدى بۇزعانىن مالىمدەگەن بولاتىن. بۇل شابۋىلدى ا ق ش ۆيتسە-پرەزيدەنتى دجەي دي ۆەنس «ورەسكەل قاتەلىك» دەپ سىنادى. سونىمەن قاتار بۇل سوققىعا جاۋاپ اۋىر بولاتىنىن دا ەسكەرتتى. ال تەگاران جۇك كەمەسىنە جاساعان شابۋىل ءۇشىن ازىرگە رەسمي جاۋاپ قاتقان جوق.
ال وسىدان كەيىن يران كۋۆەيت پەن باحرەيندەگى ا ق ش- تىڭ اسكەري بازالارىنا سوققى بەردى. يسلام ريەۆوليۋتسياسى ساقشىلار كورپۋسىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، كۋۆەيتتەگى الي ءال-سالەم بازاسىنداعى ا ق ش اسكەري ينفراقۇرىلىمىنىڭ سەگىز نىسانى جانە باحرەيندەگى سالمان پورتىنداعى بەسىنشى فلوت شابۋىلعا ۇشىرادى. بۇل سوققىنى يران تاراپى ا ق ش- تىڭ كەيىنگى شابۋىلدارىنا قارىمتا جاۋاپ رەتىندە جاساعانىن مالىمدەدى.
24.kz