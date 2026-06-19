ا ق ش يرانمەن سوعىسقا 113 ميلليارد دوللار جۇمساعان
استانا. قازاقپارات – ا ق ش-تىڭ يرانعا قارسى اسكەري وپەراتسياسىنا جۇمسالعان شىعىنى 113 ميلليارد دوللاردان استى. رەسمي دەرەكتەرگە سايكەس ۆاشينگتون العاشقى التى كۇننىڭ وزىندە شامامەن 11 ميلليارد دوللار جۇمساعان.
ودان كەيىن شىعىن تاۋلىگىنە ورتا ەسەپپەن 1 ميلليارد دوللاردىڭ كولەمىندە. قاراجات اسىرەسە اۆياتسيا مەن اسكەري كەمەلەردى قولداۋعا جانە قارۋ-جاراق قورىن جاڭارتۋعا جۇمسالعان.
رەيتەردىڭ حابارلاۋىنشا، مونيتورينگتىك پلاتفورما ا ق ش پەن يران 60 كۇندىك مەموراندۋمعا قول قويعاننان كەيىن شىعىندى ەسەپتەۋدى توقتاتقان.
24.kz