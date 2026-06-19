KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ا ق ش يرانمەن سوعىسقا 113 ميلليارد دوللار جۇمساعان

    استانا. قازاقپارات – ا ق ش-تىڭ يرانعا قارسى اسكەري وپەراتسياسىنا جۇمسالعان شىعىنى 113 ميلليارد دوللاردان استى. رەسمي دەرەكتەرگە سايكەس ۆاشينگتون العاشقى التى كۇننىڭ وزىندە شامامەن 11 ميلليارد دوللار جۇمساعان.

    АҚШ-тың жаңа соққыларынан кейін Ормуз бұғазындағы кемелерге шабуыл жасалды – Иран
    Фото: Liz Lutz (Lockheed Martin)

    ودان كەيىن شىعىن تاۋلىگىنە ورتا ەسەپپەن 1 ميلليارد دوللاردىڭ كولەمىندە. قاراجات اسىرەسە اۆياتسيا مەن اسكەري كەمەلەردى قولداۋعا جانە قارۋ-جاراق قورىن جاڭارتۋعا جۇمسالعان.

    رەيتەردىڭ حابارلاۋىنشا، مونيتورينگتىك پلاتفورما ا ق ش پەن يران 60 كۇندىك مەموراندۋمعا قول قويعاننان كەيىن شىعىندى ەسەپتەۋدى توقتاتقان.

    24.kz

    الەم
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور