ا ق ش - يران كەلىسسوزى قايتا جانداندى
استانا. قازاقپارات - ا ق ش پەن يران اراسىنداعى كەلىسسوزدەر قايتا جانداندى. بۇل ىستە قاتار جانە پاكىستان ارااعايىندىق ەتەدى. پرەزيدەنت دونالد ترامپتىڭ ايتۋىنا قاراعاندا كەلىسىمدى جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن يران قولقا سالعان.
الايدا بۇل پىكىردى يران تاراپى جوققا شىعاردى. يسلام رەسپۋبليكاسىنىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترىلىگىنىڭ وكىلى، ەشبىر تىكەلەي كەلىسسوز جۇرگىزىلىپ جاتقان جوق دەپ مالىمدەدى. وسىعان دەيىن ترامپ يرانعا قارسى بارلىق اتىستى توقتاتۋدى بۇيىرعان بولاتىن. تاراپتار اراسىندا ءۇشىنشى كۇن قاتارىنان شابۋىل قارقىنى باسەڭدەدى.
ال باب-ءال-ماندەب بۇعازىنان ءبىر كۇندە نەبارى 15 كەمە ءوتتى. بۇل سۋداعى قوزعالىس 56 پايىزعا ازايعانىن كورسەتەدى. سەبەپ حۋسيتتەر قايتا-قايتا شابۋىلداپ، مازا بەرمەي جاتىر. يرانعا وداقتاس يەمەندەگى حۋسيتتەر ساۋديالىق كەمەلەر عانا ەمەس، كورولدىك پورتىنا كىرگەن-شىققان كەز كەلگەن تەڭىز كولىگىن اتقىلايمىز دەپ مالىمدەدى. قازىر قىزىل تەڭىزدە ساۋد ارابياسىنىڭ ساۋدا كەمەلەرىنە شابۋىلداپ جاتىر. ەر-رياد تا قارىمتا سوققى بەرگەن.
24.kz