ا ق ش پەن يران كەلىسسوزى قايتا جانداندى
استانا. قازاقپارات - ا ق ش پەن يراننىڭ ەكى جاقتى كەلىسسوزدەرى قايتا جانداندى. شۆەيسارياداعى كەزدەسۋدەن كەيىن ا ق ش ۆيتسە-پرەزيدەنتى دجەي دي ۆەنس تەگەران اتوم ەنەرگياسى جونىندەگى حالىقارالىق اگەنتتىكتىڭ ينسپەكتورلارىن ەلگە كىرگىزۋگە كەلىسكەنىن مالىمدەدى.
ايتۋىنشا، بۇل يراننىڭ يادرولىق باعدارلاماسىن قايتا حالىقارالىق باقىلاۋعا الۋداعى ماڭىزدى قادام. سونىمەن قاتار تاراپتار ورمۋز بۇعازى ارقىلى مۇناي تاسىمالىنىڭ قاۋىپسىزدىگىن تالقىلادى. ۆەنس ازىرگە تۇپكىلىكتى كەلىسىمگە كەلمەگەنىن، ءبىراق كەلىسسوز جالعاساتىنىن ايتتى.
دجەي دي ۆەنس، ا ق ش ۆيتسە-پرەزيدەنتى:
- ءبىز ورمۋز بۇعازىنىڭ اشىق قالۋىن قامتاماسىز ەتەتىن تەتىك قۇردىق. سونىڭ ارقاسىندا نارىققا شامامەن 15 ميلليون باررەل مۇناي شىعىپ، جانارماي باعاسى تومەندەي باستادى. سونداي-اق وڭىردەگى ءبىتىمدى باقىلاۋ مەحانيزمىن ىسكە قوستىق. تەحنيكالىق كەلىسسوزدەر جالعاسىپ جاتىر.
سونداي-اق ۆاشينگتون يراننىڭ بۇعاتتالعان اكتيۆتەرىن اسكەري ەمەس، تەك حالىق يگىلىگىنە جۇمساۋ تەتىگىن قاراستىرۋدى ۇسىنىپ وتىر. كاتار ەلى بۇل ىستە قولداۋ كورسەتۋگە ءازىر ەكەنىن جەتكىزدى. اق ءۇي بۇل قاراجاتتىڭ ءبىر بولىگى امەريكاندىق اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىن ساتىپ الۋعا جۇمسالۋى مۇمكىن ەكەنىن مالىمدەدى. الايدا ۆاشينگتون يران اكتيۆتەرىن تولىق بوساتۋ ماسەلەسى كەلىسسوزدەردىڭ ناتيجەسىنە بايلانىستى بولادى دەيدى.
دونالد ترامپ، ا ق ش پرەزيدەنتى:
- ءبىزدىڭ قولعا الىپ جاتقان شارالاردىڭ ءبىرى بۇعاتتان بوساتىلاتىن يراندىق قارجىنى ازىق-تۇلىك ساتۋعا پايدالانۋ. ول تەك ا ق ش- تان ساتىپ الىنادى. ياعني جۇگەرى، سويا جانە يرانعا قاجەت باسقا دا ونىمدەر تىكەلەي امەريكاندىق شارۋالاردان الىنادى. سوندىقتان ءبىزدىڭ فەرمەرلەر بۇل شەشىمدى قۋانا قابىلدادى.
24.kz