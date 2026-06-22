ا ق ش پەن يران 60 كۇندىك جول كارتاسىنا كەلىستى
استانا. قازاقپارات - شۆەيساريادا وتكەن كۇردەلى كەلىسسوزدەردىڭ العاشقى كەزەڭىندە ا ق ش پەن يران الداعى 60 كۇن ىشىندە تۇپكىلىكتى كەلىسىمگە قول جەتكىزۋگە باعىتتالعان جول كارتاسىن بەكىتتى.
Reuters اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، ا ق ش پەن يران اراسىنداعى كەلىسسوزدەردىڭ اياقتالعانى تۋرالى اقپاراتتى كەلىسسوزدەرگە اراعايىندىق جاساپ جۇرگەن قاتار مەن پاكىستان مالىمدەگەن. تاراپتار مۇناي ەكسپورتىنا قويىلعان شەكتەۋلەردى جەڭىلدەتۋ، بۇعاتتالعان اكتيۆتەردى بوساتۋ، يادرولىق باعدارلاما ماسەلەسى جانە ورمۇز بۇعازى ارقىلى تاسىمالدى قالپىنا كەلتىرۋ سياقتى ماڭىزدى تاقىرىپتاردى تالقىلادى.
كەلىسسوزگە ا ق ش تاراپىنان ۆيسە-پرەزيدەنت دجەي دي ۆەنس قاتىسقان. يراننىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى Abbas Araghchi الەۋمەتتىك جەلىدە تەگەران ءۇشىن ماڭىزدى بىرنەشە ماسەلە كوتەرىلگەنىن ايتتى. ول، يران مۇناي جانە مۇناي-حيميا ونىمدەرىن ەكسپورتتاۋعا سالىنعان شەكتەۋلەردى جەڭىلدەتۋدى، بۇعاتتالعان قارجىنىڭ ءبىر بولىگىن بوساتۋدى جانە ەلدى قالپىنا كەلتىرۋ باعدارلاماسىن ىسكە قوسۋدى تالاپ ەتكەن. كەلىسسوزدەر الدىندا تاراپتار اراسىندا شيەلەنىس كۇشەيگەنىمەن، ۆاشينگتون مەن تەگەران ديالوگتى جالعاستىرۋعا ۋاعدالاستى. ەندى نەگىزگى نازار تەحنيكالىق دەڭگەيدەگى كەزدەسۋلەرگە اۋدارىلىپ وتىر. وندا ايماقتىق قاۋىپسىزدىك، مۇناي ەكسپورتى جانە يادرولىق باعدارلاماعا قاتىستى ناقتى تەتىكتەر قاراستىرىلادى. ازىرگە تۇپكىلىكتى كەلىسىم جاسالعان جوق. دەگەنمەن العاشقى كەلىسسوز راۋندى ا ق ش پەن يران اراسىنداعى بايلانىستىڭ ساقتالعانىن كورسەتتى.
24.kz