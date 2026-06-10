ا ق ش ورمۋز بۇعازىندا اتىپ تۇسىرىلگەن تىكۇشاعىنا جاۋاپ رەتىندە يرانعا سوققى جاسادى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ تەگەراندى ورمۋز بۇعازى ۇستىندە امەريكالىق تىكۇشاقتى اتىپ ءتۇسىردى دەپ ايىپتاعاننان كەيىن، ا ق ش يرانعا سوققى جاسادى، دەپ حابارلايدى BBC.
ا ق ش ورتالىق قولباسشىلىعىنىڭ مالىمەتىنشە، امەريكالىق اسكەري كۇشتەر سەيسەنبى كۇنى شىعىس جاعالاۋ ۋاقىتىمەن ساعات 17:00-دە تىكۇشاقتىڭ اتىپ تۇسىرىلۋىنە جاۋاپ رەتىندە سوققى بەرە باستاعان.
- بۇل وپەراتسيا يراننىڭ سەبەپسىز اگرەسسياسىنا بەرىلگەن تەڭگەرىمدى جاۋاپ، - دەلىنگەن ورتالىق قولباسشىلىقتىڭ مالىمدەمەسىندە.
Axios باسىلىمى ا ق ش وكىلىنە سىلتەمە جاساپ، امەريكالىق اسكەري كۇشتەردىڭ يراننىڭ بىرنەشە اۋە قورعانىسى جۇيەسى مەن راديولوكاسيالىق ستانسياسىنا سوققى جاساعانىن حابارلادى.
ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ سەيسەنبى كۇنى يراننىڭ ءبىر كۇن بۇرىن ورمۋز بۇعازى ماڭىندا امەريكالىق Apache اسكەري تىكۇشاعىن اتىپ تۇسىرگەنىن مالىمدەگەن ەدى.
- ارميامىز كەشە كەشكە ورمۋز بۇعازىندا پاترۋلدىك ماقساتتا ۇشىپ جۇرگەن ءبىزدىڭ جوعارى تەحنولوگيالى Apache تىكۇشاقتارىمىزدىڭ ءبىرىن يراندىقتاردىڭ اتىپ تۇسىرگەنى تۋرالى جاڭا عانا حابارلادى. وندا ەكى ۇشقىش بولدى، ەكەۋى دە امان-ەسەن. سوعان قاراماستان، امەريكا قۇراما شتاتتارى بۇل شابۋىلعا جاۋاپ بەرۋى ءتيىس، - دەپ جازدى ترامپ ءوزىنىڭ Truth Social الەۋمەتتىك جەلىسىندەگى پاراقشاسىندا.
ABC News تەلەارناسىنا بەرگەن سۇحباتىندا ترامپ يرانعا جاسالاتىن جاۋاپ سوققىلارىنىڭ «وتە كۇشتى» بولاتىنىن ەسكەرتتى.
- ءبىز ءدال قازىر جاۋاپ بەرىپ جاتىرمىز. بۇل - ولاردىڭ ءبىزدىڭ تىكۇشاعىمىزعا كەشە تۇندە جاساعان ارەكەتىنە جاۋاپ. مەن بۇل جاۋاپ وتە كۇشتى، وتە قۋاتتى بولۋى كەرەك دەپ ەسەپتەيمىن جانە ءدال سونداي بولىپ جاتىر، - دەدى ا ق ش پرەزيدەنتى.
ەسكە سالا كەتسەك، بۇعان دەيىن تاياۋ شىعىستاعى مۇناي تاسىمالى وزگەرۋى مۇمكىن ەكەنىن جازدىق. سەبەبى يران توڭىرەگىندەگى سوعىس سالدارىنان ورمۋز بۇعازى ارقىلى وتەتىن ترافيكتىڭ %95- ى قىسقارىپ، تانكەردىڭ ءبىر رەيسىن ساقتاندىرۋ قۇنى 8 ميلليون دوللارعا دەيىن ءوستى.