ا ق ش ورمۋز بۇعازى مەن حارك ارالىن باقىلاۋعا الۋ ءۇشىن قۇرلىق اسكەرىن كۇشەيتپەك
استانا. قازاقپارات - Reuters اگەنتتىگىنىڭ ءتورت جاسىرىن دەرەككوزگە سىلتەمە جاساپ حابارلاۋىنشا، دونالد ترامپ اكىمشىلىگى پارسى شىعاناعى ايماعىنا مىڭداعان اسكەري قىزمەتكەر جىبەرۋ ماسەلەسىن تالقىلاپ جاتىر.
بۇل قادام پرەزيدەنتكە الداعى ارەكەتتەر ءۇشىن قوسىمشا نۇسقالار ۇسىنۋ ماقساتىندا قاراستىرىلىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى Reuters اگەنتتىگى.
اگەنتتىك مالىمەتىنشە، ىقتيمال نۇسقالاردىڭ ءبىرى - ورمۋز بۇعازى ۇستىنەن باقىلاۋ ورناتۋ. بۇل نەگىزىنەن تەڭىز جانە اۋە كۇشتەرى ارقىلى جۇزەگە اسىرىلۋى مۇمكىن، الايدا بۇعاز جاعالاۋىن باقىلاۋعا الۋ ءۇشىن قۇرلىق اسكەرلەرى قاجەت بولۋى ىقتيمال.
ەكىنشى ىقتيمال نۇسقا - حارك ارالىن باسىپ الۋ. بۇل ارال ارقىلى يراندا وندىرىلەتىن مۇنايدىڭ شامامەن %90- ى ەكسپورتتالادى. الايدا بۇل جوسپار وتە قاۋىپتى دەپ باعالانىپ وتىر، ويتكەنى ارال يراننىڭ زىمىراندارى مەن دروندارىنىڭ قولجەتىمدى ايماعىندا ورنالاسقان. سونىمەن قاتار، ا ق ش قوعامىندا يرانمەن سوعىس قولداۋ تاپپايدى، ال ىقتيمال شىعىندار اكىمشىلىكتىڭ ىشكى ساياسي جاعدايىن ۋشىقتىرۋى مۇمكىن.
بۇدان بولەك، ا ق ش قۇرلىق اسكەرىن يراننىڭ جوعارى دەڭگەيدە بايىتىلعان ۋران قورلارىن باقىلاۋعا الۋ ءۇشىن پايدالانۋ مۇمكىندىگىن دە قاراستىرىپ وتىر.
كەلەسى اپتادا ايماققا شامامەن 2000 ادامنان تۇراتىن تەڭىز جاياۋ اسكەرىنىڭ ەكسپەديتسيالىق توبى كەلۋى ءتيىس. دەگەنمەن Reuters دەرەككوزدەرىنىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى ۋاقىتتا اكىمشىلىك بۇدان دا كوپ كۇش جىبەرۋ مۇمكىندىگىن تالقىلاپ جاتىر. ءبىراق پەنتاگون بۇل ماسەلەگە قاتىستى تۇسىنىكتەمە بەرۋدەن باس تارتقان.
جاسۇلان باقىتبەك ۇلى