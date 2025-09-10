ا ق ش وكىلدەر پالاتاسىنىڭ مۇشەلەرى قىتايعا ساپارىن قايتا باستادى
استانا. KAZINFORM - وكىلدەر پالاتاسىنىڭ ەكى پارتيالى توبى وسى ايدىڭ سوڭىندا قىتايعا رەسمي ساپارمەن بارادى. بۇل پالاتا مۇشەلەرىنىڭ 2019 -جىلدان بەرگى العاشقى رەسمي ساپارى بولماق، دەپ حابارلايدى NBC News.
ا ق ش كونگرەسىنىڭ قىتايداعى دەلەگاتسياسىن وكىلدەر پالاتاسىنىڭ دەموكراتيالىق پارتيادان مۇشەسى، وكىلدەر پالاتاسىنىڭ قارۋلى كۇشتەر كوميتەتىنىڭ بۇرىنعى ءتوراعاسى جانە دەموكراتتاردىڭ وسى كوميتەتتەگى قازىرگى كوشباسشىسى ادام سميت ۇيىمداستىردى.
ادام سميت ا ق ش پەن قىتايدىڭ «ازىراق سويلەسىپ جاتقانىنا» «قاتتى الاڭدايتىنىن» حابارلادى.
بۇل ساپار قىتاي، رەسەي جانە سولتۇستىك كورەيا كوشباسشىلارى تيانانمەن الاڭىندا كەزدەسىپ، اسكەري پارادتى تاماشالاعاننان كەيىن بىرنەشە اپتا وتكەن سوڭ، ۆاشينكتون مەن بەيجىڭ اراسىنداعى ساياسي جانە ەكونوميكالىق شيەلەنىس كەزىندە بولدى.
قازىرگى كەزدە ەكى ەل ساۋدا كەلىسىمى بويىنشا كەلىسسوز جۇرگىزىپ جاتىر. ا ق ش پرەزيدەنتى قوس تاراپتىڭ كەلىسىمگە كەلۋگە كوبىرەك ۋاقىتى بولۋى ءۇشىن قىتايلىق تاريفتەر مەرزىمىن 10- قاراشاعا دەيىن ۇزارتتى.
شىلدە ايىندا ا ق ش پەن قىتاي تاريفتىك كەلىسىمدى تاعى ءۇش ايعا ۇزارتقانىن جازعان بولاتىنبىز. ءتيىستى كەلىسىم 28-29 -شىلدە كۇندەرى ستوكگولمدە وتكەن ەكى كۇندىك كەلىسسوزدەر ناتيجەسىندە قابىلداندى.